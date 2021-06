Arbetsmiljöspecialist - Vem i Småland AB - Säkerhetsjobb i Älmhult

Som arbetsmiljöspecialist på Stena Aluminium förväntas du att vara verksamhetens specialistkompetens inom arbetsmiljö och säkerhet och verkar rådgivande till verksamhetens chefer. I rollen kommer du självständigt att leda, driva och utveckla det operativa arbetet runt arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i enlighet med arbetsmiljölagen och dess tillhörande föreskrifter, då främst med fokus på processäkerhet. Du ansvarar för att genomföra och stödja chefer i de skyddsronder, riskbedömningar och utredningar som utförs samt bidrar med åtgärds- och förbättringsförslag. Vidare kommer du att ansvara för att utveckla, planera och genomför internutbildningar för Stena Aluminiums chefer och medarbetare i arbetsmiljö och hälsa. Med din specialistkompetens verkar du som internrevisor i samband med företagets olika revisioner.Som arbetsmiljöspecialist inom företaget förväntas du att vara starkt bidragande till Stena Aluminiums strävan efter att ha en god och säker arbetsmiljö med visionen om att bli ett företag utan olyckor.Om digVi söker dig som har ett genuint intresse för och god erfarenhet av att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet, gärna från en processindustri eller liknande verksamhet, där skyddsmedvetenhet och säkerhet är i fokus. Vidareutbildning i ämnet är meriterande. Du är van vid att läsa in nya direktiv, lagar och regler och har god förmåga att översätta dem till praktiska åtgärder för att sedan kommunicera detta ut i verksamheten, med goda resultat. För att lyckas i rollen trivs du i en rådgivande roll, är trygg i dig själv och din kompetens och vill bidra till att verksamhetens fortsatta utveckling. Vi ser även att du är en van systemanvändare med en god förmåga att koordinera olika aktiviteter och projekt.Stena tar ordet!Hos oss blir du en del av en arbetsplats där vi arbetar tillsammans, respekterar varandra och är stolta över vad vi levererar. Tillsammans är vi med och bidrar till ett hållbart samhälle.Stena Aluminium ingår i Stena Metallkoncern och är Nordens ledande producent av aluminium från återvunnen råvara. Vid vår anläggning i Älmhult producerar vi cirka 77 000 ton per år av högvärdiga aluminiumlegeringar för gjuteriindustrin. Vi omsätter cirka 1 miljard SEK och är runt 100 medarbetare.Bra att vetaTjänsten är placerad i Älmhult och du rapporterar till HR-chefen.För denna tjänst kommer ett första urval att genomföras efter semesterperioden, dock önskar vi din ansökan via vår hemsida, www.vem.se så snart som möjligt. Har du frågor angående tjänsten finns vi tillgängliga fram till vecka 27 och är åter igen vecka 33.Vem är VEMVEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-09-29