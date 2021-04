Arbetsmiljösamordnare till stort projekt! - Professionals Nord Rekrytering AB - Säkerhetsjobb i Skellefteå

Professionals Nord Rekrytering AB / Säkerhetsjobb / Skellefteå2021-04-06Brinner du för att alla ska ha en trygg och god arbetsmiljö? Har du erfarenhet av att upprätta riskanalyser och arbetsmiljöplaner? Kanske har du haft en liknande roll sedan tidigare, eller så vill du ta nästa kliv i karriären? Ta chansen att bli del av ett omfattande och långsiktigt projekt!Information om tjänstenProfessionals Nord söker för vår kunds räkning en Arbetsmiljösamordnare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under projektets gång. Då projektet är planerat att pågå under flera år är förhoppningen att även du ska bli långsiktig i uppdraget, så länge det fungerar bra från samtliga parter.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se Som konsult hos Professionals Nord ingår du i vårt konsulterbjudande som bland annat omfattar en dedikerad konsultchef, ett brett nätverk samt att du så klart är omfattad av kollektivavtal med friskvård, tjänstepension osv.2021-04-06Som arbetsmiljösamordnare hos vår kund kommer du att arbeta i ett stort projekt där du hjälper olika arbetsgrupper och företag att upprätta en god och säker arbetsmiljö. Detta genom att bland annat genomföra riskanalyser löpande samt sätta upp arbetsmiljöplaneringar. Vidare fungerar du som en expert vid frågor kring arbetsmiljön.Vi söker dig somHar erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö, gärna inom byggbranschen men det är inget krav. Vidare önskar vi att du har praktiskt erfarenhet av att göra riskbedömningar och arbetsmiljöplaneringar. Har du varit skyddsombud tidigare är det meriterande men inget krav.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos vår kund.Du är utåtriktad och tar gärna för dig i sociala sammanhang då det krävs för rollen. Vidare är du trygg i dig själv och kan fatta självständiga beslut. Då du kommer att arbeta i ett projekt ser vi gärna att du är flexibel och uppskattar mötet med olika människor. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten, samt körkort B.START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: SkellefteåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Josefine Häggström, josefine.haggstrom@professionalsnord.se Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - Att skapa och bibehålla arbetstillfällen! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Professionals Nord Rekrytering AB5674647