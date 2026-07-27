Arbetsmiljösamordnare till Drift och underhåll
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2026-07-27
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Vi söker en arbetsmiljösamordnare som även har kunskap gällande miljö och säkerhet. Rollen kommer tillhöra enheten administration, Drift och underhåll.
Drift och Underhåll består av totalt sex enheter. Området handhar den yttre skötseln av kommunens parker, grönområden, badplatser, gator och GC-vägar samt vinterväghållningen för Södertälje kommun. Området ombesörjer också den yttre skötseln inklusive vinterväghållningen för Telge Fastigheters fastighetsbestånd. Det övergripande målet för verksamheten är att skapa en ren, välskött och trygg miljö för alla som befinner sig i Södertälje kommun. Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som samordnare inom arbetsmiljö, miljö och brandskydd bidrar du till en säker, hållbar och välfungerande drift av parker och utemiljöer. Rollen kombinerar operativt stöd med utvecklande och samordnande arbete inom arbetsmiljö, miljö och systematiskt brandskyddsarbete med fokus på efterlevnad och förebyggande insatser. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten i det dagliga arbetet. Inom arbetsmiljö, miljö och brandskydd ansvarar du för att utveckla, implementera, samordna och följa upp arbetet. Rollen bidrar till att minska risker, förbättra arbetsmiljön och minska verksamhetens miljöpåverkan. Du arbetar nära chefer, arbetsledare och medarbetare med uppföljning, samordning, stöd och praktiskt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet.
Vem är du?
Du har en tydlig förståelse och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, samt förståelse för att uppdrag skapar mervärde för både medarbetare och medborgare. Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö, miljö, hållbarhet, teknik eller liknande område, alternativt motsvarande relevant erfarenhet.
• God kunskap om arbetsmiljö, miljö och brandskydd samt förmåga att omsätta regelverk och rutiner i praktiken.
• Erfarenhet av att samordna, följa upp och dokumentera arbete inom ett eller flera av områdena arbetsmiljö, miljö eller brandskydd.
• God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med dokumentation, implementering, uppföljning och förbättringsarbete.
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• B- körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av parkdrift, fastighetsskötsel eller annan drift av utemiljö.
• Kunskap om maskinsäkerhet, arbete i offentlig miljö eller risker kopplade till praktisk driftverksamhet.
• Erfarenhet av ledningssystem, exempelvis ISO 14001 eller ISO 45001.
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), intern uppföljning eller samordning av utbildningsinsatser. Dina personliga egenskaper
• Nyfiken och utvecklingsinriktad.
• Praktiskt lagd med ett förebyggande arbetssätt.
• Kommunikativ och pedagogisk.
• Strukturerad och ansvarstagande.
• Samarbetsorienterad med god servicekänsla.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Din huvudsakliga arbetsplats är förlagd till Moraberg och i Stadshuset.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, goda anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Enhetschef
Stina Björnfot stina.bjornfot@sodertalje.se Jobbnummer
10011991