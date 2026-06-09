Arbetsmiljösamordnare (2035)
Peab Sverige AB / Arbetsmiljöjobb / Stockholm Visa alla arbetsmiljöjobb i Stockholm
2026-06-09
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Brinner du för att utveckla trygga och produktiva arbetsmiljöer? Peab Sverige AB letar efter en specialist inom arbetsmiljö som vill dela sin kunskap och erfarenhet med vårt engagerade team. Hos oss får du chansen att göra skillnad och stärka arbetsmiljön för våra kollegor i en organisation som sätter säkerhet och välbefinnande i främsta rummet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Arbetsmiljösamordnare har du en strategisk och rådgivande roll och driver arbetsmiljöarbetet framåt i regionen. Du bistår med sakkunskap inom arbetsmiljöfrågor och ansvarar för utveckling av interna rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställer att de efterlevs ute i verksamheten.
Du bevakar lagar och regelverk inom arbetsmiljöområdet och informerar den övriga organisationen om viktiga förändringar. Vidare kommer du att följa upp mål och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet och agera kontaktperson gentemot myndigheter.
Du sammanställer och för statistik över händelser, informerar, utreder och rapporterar kring olycksfall och allvarliga incidenter och samarbetar med skyddsombud och HR.
Du blir en nyckelperson i att forma våra arbetssätt och stärka säkerhetskulturen med särskilt fokus på beteenden, ledarskap och organisatoriska faktorer.
Du blir en del av ett team med specialister inom KMA och rapporterar till produktionsstödschef.
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete i en liknande roll, gärna inom byggbranschen. Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot arbetsmiljö alternativt motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet. Framför allt ser vi att du har ett genuint intresse för arbetsmiljöfrågor och en förståelse för branschen.
Vi ser att du är en engagerad, kommunikativ och självgående person som brinner för arbetsmiljöfrågor. Då du kommer att ansvara för att driva arbetsmiljöarbetet framåt i regionen krävs det att du är ansvarstagande och målmedveten. Vidare ser vi att du besitter en god pedagogisk förmåga så att du kan förmedla information kring arbetsmiljöarbetet på ett tydligt och förståeligt sätt vidare ut i organisationen.
Du utgår från våra fina lokaler i Solna och har Stockholm/Rönninge/Uppsala med kranskommuner som arbetsområde.
Tjänsten omfattar regelbundna projektbesök och ställer därför krav på körkort
Hur du ansöker
För att komma till vårt rekryteringssystem så klickar du på "Sök tjänsten" nedan.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Gerlöv, Produktionsstödschef: Lena.Gerlov@peab.se
Anna Bergstrand, HR-Partner: Anna.Bergstrand2@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Anna Bergstrand anna.bergstrand2@peab.se Jobbnummer
9955055