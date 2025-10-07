Arbetsmiljösamordnare
2025-10-07
Vill du också jobba i Nyköpingsbornas offentliga rum? Då är du välkommen till Nyköpings kommun, en modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och på Tekniska divisionen är vi drygt 400 medarbetare. Vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.
Inom Tekniska divisionen finns de fem verksamhetsområdena Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållning, Måltidsservice och Kommunfastigheter. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning samt en stabsenhet. Divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år och våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Publiceringsdatum2025-10-07
Nu söker vi en driven arbetsmiljösamordnare till vårt team. Är du en lagspelare som kan kombinera strategiskt och operativt arbete? Har du förmågan att analysera underlag och ta fram förslag på fokusområden som leder oss i rätt riktning i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då kan rollen som arbetsmiljösamordnare hos oss vara något för dig! Du kommer i denna roll att både vara stödjande och styrande för arbetsmiljö och säkerhet. Det innebär ett nära och bra samarbete med våra verksamheter.
Tillsammans med arbetsmiljöansvariga chefer och kommunens centrala HR-funktioner medverkar du till att divisionen lever upp till kraven inom arbetsmiljöområdet samt arbetar förebyggande med det främsta målet en trygg och säker arbetsplats. En viktig del av uppdraget avser våra produktionsdelar, vilket innebär exempelvis arbete på väg, kemikaliehantering, heta arbeten, BAS-P och BAS-U, tunga arbetsmoment, ensamarbete, arbete i schakt och brunn. För att förstå och kunna stötta på rätt sätt så förutsätter det att du är ute mycket i verksamheterna.
I dina arbetsuppgifter ingår även att planera, genomföra och följa upp skyddsronder och revisioner. Du medverkar i interna nätverk och håller i behovsstyrda utbildningar. Vid behov är du delaktig i projekt inom organisationen. Du ska också kunna projektleda uppdrag och driva projekt.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning med inriktning mot arbetsmiljö eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Som person är du ansvarstagande, noggrann, flexibel och strukturerad. Då arbetet sker i samverkan med kollegor i verksamheterna så är det viktigt att du är relationsstark och vet hur man bygger förtroende. Du har lätt för att skapa professionella relationer utifrån din yrkesroll. Vidare har du en god känsla för service och en förmåga att se helheten. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kan inspirera andra. För rollen krävs även en mycket bra förmåga att förankra, kommunicera och följa upp beslut och arbetssätt på olika nivåer och på ett strukturerat sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, lämplighet och förmågor.
B-körkort är ett krav.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
