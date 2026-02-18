Arbetsmiljösakkunnig
Vi söker en Arbetsmiljösakkunnig till ett allmännyttigt fastighetsbolag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Den uppskattade omfattningen på detta uppdrag till ca 400-500 timmar det kommande året.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som arbetsmiljökonsult ansvarar du för att stödja chefer, projektledare och projektchefer i bygg- och förvaltningsprojekt med arbetsmiljöfrågor. Du bidrar med rådgivning, utbildning och utveckling av mallar, checklistor och arbetsmiljöplaner för olika typer av arbeten, samt säkerställer efterlevnad av lagkrav och identifierar eventuella brister.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Stödja chefer och projektledare i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.
Granska och uppdatera rutiner och checklistor.
Ta fram relevanta utbildningar för medarbetare inom arbetsmiljö.
Säkerställa att projekt och verksamheter uppfyller lagkrav på arbetsmiljö och genomföra gap-analyser.
Utveckla mallar och rutiner för arbetsmiljöområden, exempelvis kemikaliehantering, maskiner och arbete på hög höjd.
Krav (OBS, obligatoriska)
3-5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom fastighetsbranschen och byggprojekt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av allmännyttiga fastighetsbolag.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
