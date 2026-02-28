Arbetsmiljökonsult
Vaara Ehs AB / Arbetsmiljöjobb / Botkyrka Visa alla arbetsmiljöjobb i Botkyrka
2026-02-28
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaara Ehs AB i Botkyrka
Rollen är ett vikariat på föeäldraledight, men med rärt person kan den övergå till en tillsvidare anställning.
Vi söker en civilingenjör eller ingenjör med masterexamen - med passion för människor och arbetsmiljö
Vi på Vaara EHS söker dig som är civilingenjör eller har en masterexamen inom relevant område, och som trivs med att arbeta nära människor. Du kommer att verka som konsult med inriktning mot arbetsmiljö, där du får en viktig roll i att skapa säkra och hållbara arbetsplatser.
Som arbetsmiljökonsult kommer du att:
Hålla utbildningar inom arbetsmiljöområdet
Genomföra riskbedömningar, skyddsronder och mätningar
Arbeta främst mot högriskverksamheter såsom byggbranschen, medicinteknisk industri och liknande
Vi söker dig som har:
En engagerande och utåtriktad personlighet - något som är avgörande för att lyckas i våra utbildningsuppdrag
Förmåga att anpassa dig efter olika företags behov och kommunicera deras budskap på ett professionellt sätt
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du kan vara både junior eller senior - det viktigaste för oss är att du har rätt personlighet och en ingenjörsbakgrund.
Övrig information
Anställningsgrad: Vi är flexibla och öppna för olika upplägg
Placeringsort: Vi utgår från Tullinge, men majoriteten av arbetet sker ute hos kund
Resor: Cirka tre övernattningar per månad inom Sverige
Friskvårdsbidrag: 5 000 SEK per år
Distansarbete: Möjlighet till hemarbete vid exempelvis rapportskrivning
Kollektivavtal: Ja
intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: Erik@ehsvaara.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaara Ehs AB
(org.nr 556907-7257) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erik Olofsson Augustsson Erik@ehsvaara.se 070 271 38 07 Jobbnummer
9769467