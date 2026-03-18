Arbetsmiljöingenjör till Metso i Sala
Experis AB / Arbetsmiljöjobb / Sala
2026-03-18
Join an industry leader and make a positive change in the sustainable use of the world's natural resources. Together, we will transform the business and drive the industry toward a greener future.
At Metso, you will be supported by our inclusive culture and a network of colleagues from around the world. With us, you will embark on a personal growth journey and are encouraged to realize your potential. This is your invitation to rise above the possible.
Introduktion
Vi söker en Arbetsmiljöingenjör till vårt Quality & EHS-team i Sala. Du blir en viktig del av utvecklingen av vårt lokala QEHS-arbete och bidrar samtidigt till Metsos fortsatta förbättringsarbete globalt.
I rollen arbetar du nära verksamheten och tillsammans bygger vi en stark, hållbar och levande säkerhetskultur. Du driver utveckling av arbetssätt, identifierar behov och stödjer chefer och medarbetare i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Ditt arbete bidrar direkt till att stärka vår struktur, säkerhet och långsiktiga hållbarhet.
Du rapporterar till vår Quality & EHS Manager.
Tjänsten är placerad i Sala, Sverige. Rollen kräver daglig närvaro i verksamheten, och är därför inte lämpad för distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma i begränsad omfattning.
Teamet du tillhör
Du blir en del av ett engagerat och professionellt team med korta beslutsvägar och ett tydligt mandat att driva förbättringar. Teamet består av åtta specialister med bred kompetens inom både HSE och kvalitet.
Som central support- och kvalitetsfunktion arbetar vi med tydligt definierade ansvarsområden och stöttar hela verksamheten i frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Vårt uppdrag är att säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö i enlighet med gällande krav och standarder, samtidigt som vi bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi arbetar nära varandra i det dagliga och har samtidigt etablerade samarbeten med andra funktioner lokalt, nationellt och globalt. Rollen innebär därför både operativ närvaro i verksamheten och deltagande i gemensamma processer, standarder och arbetssätt inom Metso.
Ditt uppdrag
Det här är en roll för dig som vill vara ute i verksamheten. Du blir en naturlig del av den dagliga styrningen, nära operations och nära människorna. Genom din närvaro och ditt engagemang får du kraft att lyfta verksamheten och bidra till en kultur där det är lätt att göra rätt varje dag. Du arbetar både operativt och strategiskt, med målet att bygga en arbetsmiljökultur som håller över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra riskbedömningar och identifiera relevanta arbetsmiljörisker.
Utföra inspektioner och interna revisioner enligt ISO 14001 och ISO 45001.
Leda incidentutredningar och säkerställa uppföljning av korrigerande åtgärder.
Utbilda chefer och medarbetare i arbetsmiljö-, säkerhets- och kemikaliefrågor.
Rapportera EHS-status, avvikelser och KPI:er till lokal och global ledning.
Utveckla och förbättra processer och rutiner i EHS-ledningssystemet.
Samverka med chefer, HR och skyddsorganisationen för att integrera EHS-krav i verksamheten.
Utveckla och optimera användningen av digitala verktyg och data (inkl. AI) för att effektivisera arbetssätt, höja analyskvaliteten och stärka det förebyggande säkerhetsarbetet.
Vem du är
Vi söker dig som vill vara med och göra verklig skillnad i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och utveckling går hand i hand. Du trivs i en roll där du både är nära verksamheten och bidrar strategiskt till Metsos långsiktiga EHS arbete. Med din analytiska förmåga, ditt engagemang och din förmåga att bygga förtroende skapar du struktur, driver förbättringar och hjälper oss att ta nästa steg i vårt säkerhetsarbete. Du är nyfiken, kommunikativ och trygg i att samarbeta med många olika funktioner och du motiveras av att bidra till en kultur där vi arbetar smartare, säkrare och mer hållbart tillsammans.
Vi söker också dig som:
Har en för uppdraget relevant utbildning, gärna som arbetsmiljöingenjör, och är van att omsätta teori till praktik.
Har god förmåga att tolka och omsätta lagar, föreskrifter och standarder i tydliga och användbara arbetssätt.
Är van att genomföra presentationer, utbildningar och interna revisioner med tydlig kravställning.
Arbetar strukturerat och analytiskt och kan förenkla komplexa frågor samt driva flera uppdrag samtidigt.
Är en kommunikativ och lyhörd lagspelare med intresse för människor och förmåga att hitta pragmatiska lösningar.
Trivs med att kombinera operativt arbete i verksamheten med strategiska utvecklingsinsatser.
Är proaktiv och förbättringsorienterad, med intresse för digitala arbetssätt och smartare användning av data.
Har hög integritet och god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-03-18Övrig information
Mer information om Metso, vårt erbjudande och hur du ansöker hittar du här
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Norrängsgatan 2
)
733 38 SALA Arbetsplats
Metso Kontakt
Contact
Anna Edén Anna.Eden@Jeffersonwells.se +4621151214
