Arbetsmiljöingenjör till BillerudKorsnäs - Eterni Sweden AB - Säkerhetsjobb i Grums

Eterni Sweden AB / Säkerhetsjobb / Grums2020-06-04ARBETSMILJÖINGENJÖR TILL BILLERUDKORSNÄS"Vi ser fram emot att få in den sista pusselbiten till vårt lag! Som arbetsmiljöingenjör hos oss på BillerudKorsnäs kommer du dels få vara med när vi sätter vår nya arbetsstruktur men här får du ju verkligen vara med och skapa en trygg arbetsplats. Du kommer få chansen att utveckla dig själv och dina kollegor och tillsammans med oss fortsätta arbetet mot en säker arbetsplats där ingen gör sig illa, en stabil produktion med medarbetare som trivs med att tänka nytt, ta ansvar, samarbeta och skapa värde!" Så säger Charlotta Sundgren, Säkerhetschef och din blivande chef på BillerudKorsnäs om varför du ska söka tjänsten som arbetsmiljöingenjör.2020-06-04Som arbetsmiljöingenjör är du en stödfunktion med brett kontaktnät inom Gruvöns bruk och i det dagliga arbetet har du kontakt med många av brukets medarbetare. Du tillhör avdelningen Risk Management där du tillsammans med de andra arbetsmiljöingenjörerna bildar ett starkt och sammansvetsat lag. Du är delaktig i det dagliga arbetet runt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och du kommer även att ha rollen som sakkunnig inom arbetsmiljöområdet. Vid behov initierar, deltar och genomför du riskbedömningar och utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Du kommer tillsammans med berörda parter att stödja utredningar av olycksfall och tillbud. Vidare genomför du många arbetsuppgifter projektform samt leder och deltar i förbättringsteam för att bidra till en säker arbetsplats.PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONERVi tror att du som söker stimuleras av mötet med människor och att du skapar de kontakter som krävs för att på så vis se och bidra till att utbildningsbehov, utvecklingsområden och risker åtgärdas. Du är en lyhörd lagspelare som förmår skapa engagemang. Vidare tror vi att du har ett starkt intresse för en trygg och säker arbetsplats samt förmågan att på ett pedagogiskt sätt kommunicera detta utifrån ett arbetsmiljö- och företagsperspektiv. Du har en arbetsmiljöingenjörsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig och goda kunskaper i svenska och engelska. Har du erfarenhet av maskinsäkerhet och CE-märkning är det meriterande.OM TJÄNSTENTjänsten som arbetsmiljöingenjör är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på BillerudKorsnäs. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden.ÖVRIG INFORMATIONVi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Adam Fransson Mörk på via 0738-617253 eller adam.f.mork@eterni.se Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2020-06-18Eterni Sweden AB5253367