Arbetsmiljöingenjör till Arctic Paper Grycksbo AB
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Arbetsmiljöjobb / Falun Visa alla arbetsmiljöjobb i Falun
2025-09-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Arctic Paper är en ledande europeisk tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper med ett starkt fokus på hållbarhet, innovation och långsiktighet. Med rötter i den nordiska industrin och produktion i Sverige (Munkedal och Grycksbo) och Polen (Kostrzyn), levererar vi papper till kunder över hela världen inom förlags-, tryckeri- och förpackningsbranschen. Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år. Huvuddelen säljs genom 14 av bolagets egna försäljningskontor i Europa.
Vår verksamhet omfattar även ett betydande ägande i massaindustrin genom vårt innehav i Rottneros. Arctic Paper är börsnoterat i Warszawa sedan 2009 och sedan 2012 på NASDAQ i Stockholm. Vi driver vår verksamhet enligt vår värdegrund; tillsammans, engagemang och hållbarhet.
Har du vilja och engagemang för att skapa trygga och hållbara arbetsmiljöer? Söker du en roll där du får möjlighet att leda och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och göra en verklig skillnad? Välkommen till Arctic Paper Grycksbo AB i Falun, där vi söker en engagerad och kunnig Arbetsmiljöingenjör!Arbetsuppgifter
Som Arbetsmiljöingenjör hos oss får du en central roll i att leda och utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Du kommer att arbeta nära både chefer och medarbetare för att skapa en trygg, säker och inspirerande arbetsmiljö.
Rollen omfattar både praktiska och strategiska delar, där du bland annat driver frågor kring maskinsäkerhet och genomför arbetssäkerhetsanalyser i enlighet med gällande regelverk, samt ser till att organisationen präglas av ett riskbaserat arbetssätt där säkerhet och förebyggande insatser alltid står i fokus.
Du genomför också olika typer av mätningar inom arbetsmiljöområdet, såsom buller-, vibrations- och dammätningar samt bereder ärenden inför beslut. Rollen innebär även att vara kontaktperson gentemot myndigheter i arbetsmiljöfrågor.
Du blir ett viktigt stöd för chefer, särskilt nya ledare som behöver vägledning i det grundläggande arbetsmiljöarbetet, och du fungerar som expert och bollplank i arbetsmiljöfrågor.Profil
Du är en engagerad och lösningsorienterad person med en akademisk utbildning inom arbetsmiljö eller lång erfarenhet inom området. Din djupa förståelse för skydds- och arbetsmiljölagar, direktiv och regler, samt din erfarenhet av ISO 45001, gör dig till en värdefull resurs för vårt team.
Du är kommunikativ och har en naturlig förmåga att bygga förtroende, skapa relationer och motivera förändrade arbetssätt. Din förmåga att uttrycka dig tydligt
på både svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, är god och bidrar till att du kan påverka och inspirera på alla nivåer i organisationen.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-09-30. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Kontakt
Anna Andersson +46 70 821 53 18 Jobbnummer
9501992