Arbetsmiljöingenjör Sökes Till Dekra Malmö
The We Select Company AB / Arbetsmiljöjobb / Malmö Visa alla arbetsmiljöjobb i Malmö
Vill du vara del av ett fantastiskt team som jobbar tillsammans i spännande kunduppdrag?
Vill du arbeta i ett företag i medvind med stort fokus på HSE, Arbetsmiljö, Miljö & Hållbarhet?
Vill du ha kul på jobbet och utvecklas i en spännande/utvecklande roll? Då kan du vara den vi söker!
OM DEKRA
DEKRA med fler än 48 000 medarbetare är ett av världens ledande företag inom säkerhet, hållbarhet, test, inspektion och certifiering och betjänar kunder på alla kontinenter i 60 länder. Vi på DEKRA erbjuder innovativa tjänster som bidrar till ökad säkerhet på vägen, på jobbet och i hemmet.
DEKRA erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en kundfokuserad verksamhet med ett tydligt fokus på utveckling. Du kommer att tillhöra en global koncern med stora resurser och möjligheter till personlig utveckling samt möjligheter till deltagande i internationella projekt.
Affärsområde Safety & Sustainability Services Nordic har specialister inom olika områden där vi erbjuder högkvalitativa tjänster inom Arbetsmiljö, Miljö, Säkerhet, Hållbarhet & Kvalitet till våra kunder.
OM ROLLEN
Vi söker dig som vill jobba brett med arbetsmiljöfrågor i rollen som arbetsmiljöingenjör åt våra företagskunder inom Sydregionen. Det är positivt om du har god erfarenhet som arbetsmiljöingenjör sedan tidigare, men vi ser också gärna drivna mer juniora sökanden som vill utvecklas i rollen.
Arbetsmiljötjänsterna som DEKRA erbjuder spänner brett inom hela Arbetsmiljöområdet & Hållbarhetsområdet och du får möjlighet att utvecklas & utveckla en bred och gedigen kompetens. Vi bedriver många spännande kunduppdrag, korta som längre.
Exempel på arbetsuppgifter: Riskbedömningar, mätningar av yrkeshygieniska gränsvärden, Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM), Arbetsmiljö- & Skyddskommittéer, arbetsmiljöronder, interimsroller inom arbetsmiljö, stöttning till kunder med att utveckla/implementera åtgärder - som svar mot Arbetsmiljöverkets Inspektionsmeddelanden, utbildningar och mycket mer...
DEKRA har ett stort team med duktiga/erfarna arbetsmiljöingenjörer i olika delar av landet, som alla kommer att stötta dig i ditt arbete och i din fortsatta utveckling.
Välkommen till ett proffsigt och engagerat team, som stöttar varandra och har kul på jobbet!
KVALIFIKATIONER, KOMPETENS & ERFARENHET
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från rollen som arbetsmiljöingenjör, gärna från en tjänst inom någon företagshälsovård, där du har arbetat med AMI-tjänster mot olika företagskunder inom arbetsmiljöområdet eller från någon liknande tjänst.
Erfarenheter av andra närliggande roller inom arbetsmiljöområdet till exempel som EHS-specialist/-ingenjör är meriterande.
Vi ser gärna att du har någon lämplig högskoleutbildning i botten inom arbetsmiljö, miljö, hållbarhet, kemiteknik, medicinteknik, maskinteknik eller liknande utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som väger upp på motsvarande sätt.
OM DIG
Som person är du initiativtagande, driven och relationsskapande samt har förmåga att inge förtroende. Då du kommer vara en viktig del i arbetet med att utveckla konsultverksamheten inom Arbetsmiljö & HSE är det centralt att du också trivs ute hos kunder. Du har ett strukturerat arbetssätt med starkt ansvarstagande och vilja att uppfylla kundförväntningar och resultat.
Det är viktigt att du har ett positivt mindset samt brinner för att utvecklas och utveckla andra inom arbetsmiljöområdet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Krav på B-körkort och du skall ha tillgång till egen bil.
VÅRT ERBJUDANDE & ANSÖKAN
DEKRA erbjuder förmåner avseende sjukvårdsförsäkring, kompetensutveckling, personlig utveckling, hälsokontroller, friskvårdsbidrag, pensionsplanering, löneväxling, reseförsäkring, Club DEKRA och mycket mer.
Placeringsort: Malmö, andra orter i Syd där DEKRA har kontor kan diskuteras.
Stämmer ovanstående in på dig? Vi tar emot ansökningar löpande, så skicka in din ansökan till oss redan nu!
Välkommen med ansökan i form av personligt brev och CV. Sista ansökningsdag är 2025-11-15
Om du har frågor kring tjänsten, så är du välkommen att kontakta sektionschef Tobias Pier tobias.pier@dekra.com
