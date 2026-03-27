Arbetsmiljöingenjör | Konsultuppdrag | Göteborgs Hamn
2026-03-27
Nu söker vi en erfaren arbetsmiljöingenjör för ett konsultuppdrag via Jefferson Wells hos Göteborgs Hamn. Uppdraget på cirka sex månader innebär operativt arbete med arbetsmiljö i en komplex teknisk miljö. Du är placerad i Energihamnen och samarbetar nära chefer medarbetare och arbetsmiljöfunktion med både dagligt stöd och långsiktiga förbättringar i fokus.
Som arbetsmiljöingenjör kommer du att ge förstärkt stöd till tre avdelningar inom Energihamnen och arbeta nära chefer i deras arbetsmiljöansvar. Uppdraget har fokus på riskbedömningar, praktisk tillämpning av rutiner samt kunskapsspridning.
Kartlägga och analysera arbetsmiljöbehov inom respektive avdelning
* Ge operativt stöd vid riskbedömningar för återkommande underhålls och reparationsarbeten
* Stötta och moderera arbetsmiljöfrågor i mindre projekt och underhållsarbeten
* Säkerställa rutiner och arbetssätt samt fungera som stöd i BAS P och BAS U frågor
* Dokumentera riskbedömningar och kommunicera förbättringsförslag till ansvarig arbetsmiljöingenjör
* Stötta driften i arbetsmiljöfrågor samt se över och utveckla arbetsinstruktioner
* Utbilda chefer och personal samt sprida kunskap inom arbetsmiljö och riskhantering
Leveranser i uppdraget omfattar bland annat en genomförandeplan, riskbedömningar för återkommande arbeten, underlag för uppdaterade rutiner samt en tydlig struktur för dokumentation.
Vi söker dig som har god erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och som trivs i en operativ och verksamhetsnära roll. Du är trygg i att arbeta med många kontaktytor och kan anpassa ditt stöd utifrån olika verksamheters behov.
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete gärna från bygg, anläggning eller processindustri
* Praktisk erfarenhet av BAS P och BAS U
* God kunskap om AFS föreskrifter samt arbetsrisk och projektriskanalyser
* Förmåga att kombinera operativt stöd med långsiktigt utvecklingsarbete
* God kommunikativ förmåga och erfarenhet av att utbilda eller stötta chefer och arbetsledare
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Annonsen kan komma att stängas ned före sista ansökningsdag. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Malin Ring, malin.ring@jeffersonwells.se
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag som är specialiserat på kvalificerade roller inom bland annat engineering, ekonomi, HR och supply chain. Vi är en del av ManpowerGroup och arbetar med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som konsult hos oss får du trygg anställning, kollektivavtal, personalförmåner och tillgång till ett brett nätverk av spännande uppdrag.
Vill du bidra med din kompetens i ett uppdrag där arbetsmiljö verkligen gör skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
418 34 GOTHENBURG
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
