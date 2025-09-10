Arbetsmiljö- ingenjör/strateg/samordnare/tekniker
En tjänst med praktisk tillämpning i fokus! Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår fabrik till en ännu tryggare och säkrare arbetsplats. Rollen kan passa dig som är arbetsmiljö- ingenjör, strateg, samordnare eller tekniker - det viktiga är inte din exakta titel, utan att du har lust och vilja att omsätta teori till praktik. Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
I rollen kommer du både att driva egna projekt och initiativ inom arbetsmiljöområdet, och stödja organisationen framåt genom att stärka chefer och medarbetare i deras arbete. Du kommer även att bidra till koncernens övergripande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Hos oss arbetar du nära våra funktionschefer och är deras guide och rådgivare, men också en praktisk utförare när det behövs. Vi värderar ett praktiskt förhållningssätt högre än ett teoretiskt tankesätt. Vi söker därför dig som trivs ute i fabriken, nära processer, maskiner och människor, och som kan omvandla lagkrav, analyser och mätresultat till lösningar som fungerar i praktiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och delta i riskanalyser ute i verksamheten
Genomföra och följa upp arbetsmiljömätningar (buller, damm, ergonomi, ventilation m.m.)
Driva egna förbättringsprojekt kopplade till arbetsmiljö och säkerhet
Medverka i förändringsarbete på plats i fabriken, tillsammans med chefer, medarbetare och skyddsombud
Stödja funktionschefer i deras arbetsmiljöansvar - vägleda, coacha och följa upp åtgärder
Delta i olycksutredningar och bidra med förebyggande åtgärder
Delta i koncernens arbetsmiljö- och säkerhetsforum genom erfarenhetsutbyte och rapportering
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet från industriell miljö och vill kombinera arbetsmiljökunskap med praktisk tillämpning
Har lust och vilja att omsätta teori i praktiken, med fokus på att skapa verkliga resultat
Är praktiskt orienterad och trivs med att vara ute i verksamheten
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god kännedom om arbetsmiljölagstiftning och AFS:ar
Har förmåga att snabbt sätta dig in i och anpassa dig till företagets arbetssätt, samtidigt som du bidrar med nya idéer och lösningar
Bygger förtroende och skapar goda relationer genom respektfullt bemötande, närvaro i verksamheten och en öppen dialog
Tar initiativ och driver arbetsmiljöfrågor framåt på ett konstruktivt sätt, med balans mellan tydlighet och ödmjukhet inför organisationens kultur
Vad rollen är - och inte är
Rollen är: en praktisk partner till cheferna, en guide i arbetsmiljöarbetet och en utförare när det behövs
Rollen är inte: enbart administrativ, inte en kontrollant, och inte någon som tar över chefens ansvar - utan är istället en samarbetspartner
Vilka är vi?
Tarkett, med en historia på 140 år, är en världsledande aktör inom innovativa golv- och sportytor, med en nettoomsättning på 3,6 miljarder kr (Tarkett AB, 2024). Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, såsom vinyl, linoleum, gummi, matta, trä, laminat, konstgjorda gräsmattor samt friidrottsspår, och har kunder i över 100 länder världen över.
Kontakta oss
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Hannu Kauppinen (Rekryterande chef), Nicole Svensson (HR Business Partner) samt fackliga kontaktpersoner: Annika Gummesson (PTK) och Cecilia Melin (Sveriges Ingenjörer). Du når samtliga via telefon: 0457-710 00.
Din ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan till oss på Tarkett. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du bli en del av vår fortsatta resa? Då ser vi fram emot att höra från dig! Så ansöker du
