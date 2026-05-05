Arbetsmarknadssekreterare till Krami
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05
Vi söker nu en arbetsmarknadssekreterare till Krami vars verksamhet bedrivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Malmö Stad. Krami vänder sig till personer med anknytning till kriminalitet och/eller missbruk och som inte uppnått utbildning eller arbete samt kräver tät personlig och social uppföljning.
Samverkan är en av Kramis två grundpelare. Krami är en inter-organisatorisk samverkan som ställer krav om hög samverkanskompetens och mycket god samarbetsförmåga då du ska ingå i ett team där du arbetar nära och gränsöverskridande med dina kollegor från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Malmö Stad. Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra team så att vi kan fokusera på komplexa problem och undvika enkla misstag. Därför är kommunikation, öppenhet, prestigelöshet, deltagarfokus och tålamod viktiga personliga egenskaper i vårt teamarbete.
Konsekvenspedagogik är den andra grundpelaren. Som medarbetare i Krami förpliktigar du dig till att jobba utifrån ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt och ge uttryck för den existentialistiska människosyn som konsekvenspedagogiken bygger på. Utifrån denna grundhållning ska du jobba med sociala lärande processer där deltagarna ges möjlighet att utveckla sin sociala handlingskompetens. Konsekvenspedagogik är också det förhållningssätt som styr samarbetet mellan medarbetarna i Krami och ligger till grund för en professionell pedagogisk hållning och god arbetsmiljö.
Målsättningarna för Krami är att deltagarna ska; finna, få och behålla ett arbete, leva laglydiga liv, ingå i nya sociala sammanhang och bli självförsörjande. För att uppnå dessa mål krävs det att du har god kunskap om systemvärlden och bred vägledningskunskap då du ska kunna jobba med studie- och yrkesvägledning, individuell vägledning, gruppvägledning och spontan vägledning.
Utöver Kramis återfallsförebyggande arbete är Krami en arbetsmarknadsinsats och ska årligen uppnå ett fast resultatmål där minst hälften av de inskrivna deltagarna, (ca. 75 deltagare), ska nå målsättningen arbete/studier och självförsörjning. Därför kräver tjänsten att du är resultatorienterad och vi ser det som särskilt meriterande om du har erfarenhet av vägledning mot arbete/studier inom det arbetsmarknadspolitiska området. I ditt arbete förväntas du etablera nya arbetsgivarkontakter och bygga upp relationer och nätverk med arbetsgivare i syfte att skapa förutsättningar för deltagarna att uppnå ett av Kramis huvudmål.
Långsiktig och tät social, studie- och arbetsrelaterad uppföljning är viktiga inslag i Kramis arbetsmetodik för att hålla kvar deltagarna i sina förändringsprocesser och behålla sina anställningar över tid. Uppföljningen sker genom relationsskapande aktiviteter i och utanför verksamheten, arbetsplatsuppföljning och genom psykosocialt råd och stöd.
Att arbeta i Krami innebär ett delat ansvar för den dagliga driften och inklusive planera och genomföra olika fysiska- och socialpedagogiska aktiviteter, lägerverksamhet och andra aktiviteter som kan vara förlagda på kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten (minst 180 hp). Du ska även ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av praktiskt socialpedagogiskt arbete med målgrupper som ger uttryck för sociala problem. Du har erfarenhet av inter-organisatoriskt samverkansarbete med andra myndigheter/verksamheter/institutioner och är väl bekant med så väl framgångsfaktorer som fallgropar med denna samverkansform. Tjänsten kräver att du ingår i team där ni arbetar utifrån en gemensam konsekvenspedagogisk hållning för att tillsammans nå bästa resultat för deltagaren. Körkort är ett krav för tjänsten. Följande ser vi som meriterande för tjänsten:
Utbildning i konsekvenspedagogik
Utbildning i pedagogiskt förändringsarbete
Erfarenhet av arbete med den aktuella målgruppen
Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Erfarenhet av studie- och yrkesvägledning
Erfarenhet av gruppvägledning
Erfarenhet av arbete med människor som står inför livsstilsförändringar
Kunskap/erfarenhet av ProCapita
Vi söker en medarbetare som vill arbeta i samverkan, har mycket god samarbetsförmåga (såväl internt som externt), är drivande, engagerad, kommunikativ och flexibel. Det är viktigt att du har ett intresse av omvärldsorientering gällande målgruppens mångfacetterade problematik. Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift och det är positivt om du har kunskaper i andra språk som bedöms vara relevanta för verksamheten.
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 1 år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10 - 2027-08-08 (eller enligt överenskommelse)
Distansarbete förekommer inte.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: mikael.2.andersson@malmo.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260905".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
205 80 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Malmö Stad
Mikael Andersson mikael.2.andersson@malmo.se
