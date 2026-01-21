Arbetsmarknadssekreterare Till Fram
2026-01-21
FRAM är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad och drivs av arbetsmarknadsavdelningen inom Malmö Stad. FRAM riktar sig till individer med psykisk ohälsa och syftar till att genom arbetsträning, friskvård och olika gruppaktiviteter hjälpa personer som inte har förutsättningar att ta del av ordinarie arbetsmarknadsinsatser att komma vidare mot ett arbetsliv. På FRAM arbetar arbetsmarknadssekreterare, aktivitetsledare, friskvårdskonsulent, studie- och yrkesvägledare och två sektionschefer. I projektet finns även två administratörer, två mentorer från Region Skåne samt handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi söker nu 1 Arbetsmarknadssekreterare till FRAM för en visstidsanställning.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadssekreterare inom FRAM gör du kartläggning, planering och erbjuder stöd för deltagare i insatsen. Du ingår i en arbetsgrupp med Arbetsmarknadssekreterare, Aktivitetsledare, Friskvårdskonsulent samt Studie- och yrkesvägledare som genom engagemang och kunskap bidrar till att verksamhetens mål uppfylls.
Huvuduppgifter:
• Vägledande, coachande och kartläggande samtal mot uppsatta mål för deltagarna i samverkan med anvisande myndighet.
• Uppföljningsmöten med samverkansparter
• Ackvirera externa arbetsträningsplatser samt göra uppföljningar på dessa.
• Ansvara för den individuella handlingsplanen samt dokumentationen i verksamhetssystemet Procapita
• Vara aktiv/delaktig i olika praktiska och teoretiska gruppverksamheter FRAM erbjuder deltagare
• Delta i FRAMs utvecklingsarbete kring insatser och metoderKvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180 hp med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan högskoleexamen om minst 180 hp i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. För tjänsten krävs även:
• Minst två års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget
• Arbetslivserfarenhet av att ge personer med psykisk ohälsa fördjupat stöd för att närma sig arbetsmarknaden
• Erfarenhet av att ackvirera praktikplatser och/eller arbetsträningsplatser.
• Erfarenhet av kontaktskapande och relationsbyggande arbete i syfte att skapa och upprätthålla goda relationer till flera olika samarbetspartners och erfarenhet av att upprätta kontakter med arbetsgivare.
• Erfarenhet av att arbeta och dokumentera i digitala verktyg
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i projektform. Vidare har du företrädesvis genom tidigare erfarenhet ett stort kontaktnät inom näringslivet, offentlig sektor, ideella sektorn m.fl. Vi ser gärna att du har utbildning i eller förvärvad kompetens i motiverande eller coachande samtal samt erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering, Supported employment, MI eller liknande metoder. Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift och det är positivt om du har kunskaper i andra språk som bedöms vara relevanta för verksamheten. Du har god datorvana och det är fördelaktigt om du har erfarenhet nya digitala verktyg såsom Office 365, Skype, Sharepoint, Teams etc.
För att lyckas i rollen innehar du nedan personliga egenskaper/förmågor:
• Självledarskap
• Utvecklingsförmåga
• Analytisk förmåga
• Verksamhetsintresse
• Kommunikativ
• Samarbetsförmåga
• Effektiv
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Inom Arbetsmarknadsavdelningen erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m december 2026.
Omfattning: Deltid, ca 75%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Kontakt
Sektionschef
Jonas Feldt jonas.feldt@malmo.se 0706-947562
9697459