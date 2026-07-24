Arbetsmarknadssamordnare
Tanums kommun / Behandlingsassistentjobb / Tanum Visa alla behandlingsassistentjobb i Tanum
2026-07-24
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Arbetsmarknadsenheten har samordningsansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och är organiserade under Barn- och utbildningsnämnden. Genom vägledande, motiverande och aktiverande insatser och i samverkan med myndigheter och näringsliv arbetar vi för en god lokal arbetsmarknad och för att förbättra förutsättningarna för personer att etablera sig på reguljära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenhetens största målgrupper är personer med utomeuropeisk bakgrund, funktionsvariationer eller psykisk ohälsa. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att stötta personer som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp att få samt behålla ett arbete eller komma ut i studier. Du kommer till stor del möta personer som har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och som utifrån sina olika utmaningar behöver individanpassat stöd i olika former. Du skall ha god förmåga att kunna anpassa arbetet utifrån den enskildes behov. Vana att jobba med matchning ut mot arbetsmarknaden, söka upp och hitta arbetsgivare samt stötta personen och handledaren/arbetsledaren på arbetsplatsen. Du kommer att ansvara för och vara delaktig i alla processer på personens väg från utanförskap till arbete och studier. I arbetet ingår också administration, uppföljning och dokumentation.
Vi arbetar utifrån BIP-forskningens erfarenheter.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du som söker har utbildning inom socialpedagogik, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av MI. Stor vikt läggs vid erfarenhet av att ha arbetat med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt att du har en positiv människosyn och tro på allas förmåga att utvecklas och vara delaktiga på arbetsmarknaden. Det är meriterande med kunskap och erfarenhet av casemanagement alternativt lokal arbetsmarknad och näringsliv. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Körkort är ett krav då arbetet delvis innehåller uppsökande verksamhet. Datavana erfordras.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med tillträde 2026-09-21 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.
Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, samt giltig ID-handling behöver visas upp före anställning.
Upplysningar
Arbetsmarknadschef Carina Berndtsson 0525-181 97
Facklig representanter nås via Kundcenter 0525-180 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast 2026-08-13.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknadsenheten, Tanums kommun Kontakt
Carina Berndtsson 0525-18197 Jobbnummer
10011194