Arbetsmarknadskoordinator till Insats och sysselsättning
2025-09-25
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Insats och sysselsättning är en enhet som ansvarar för arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning. Vi erbjuder även utbildning i svenska för invandrare (sfi) och grundläggande och kommunal vuxenutbildning. Enheten driver även flera projekt med fokus på utbildning, sysselsättning och jobb. Vårt arbete bygger på ett nära samarbete där vi lär och har roligt tillsammans. Vi står inför en spännande utvecklingsresa tillsammans med chefer och medarbetare i Alvesta kommunkoncern.
Tjänsten som arbetsmarknadskoordinator är placerad i verksamheten RiksdagsmannenPubliceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Riksdagsmannens målgrupp är personer med psykosocial problematik och i vissa fall missbruksproblematik. Verksamhetens syfte är att erbjuda deltagarna ett sammanhang i vardagen samt erbjuda individuellt stöd vidare mot sysselsättning, arbete eller studier.
Som arbetsmarknadskoordinator kommer du arbeta med att ge individuellt stöd och tillsammans med deltagaren utforma en individuell plan. En viktig del i arbetet är att koordinera och samarbeta med andra aktörer, både internt i kommunen samt med externa myndigheter och verksamheter. Viss del av tjänsten består av att dokumentera i verksamhetssystemet.
I tjänsten ingår även att tillsammans med kollega planera och driva Riksdagsmannens gruppverksamhet och mötesplats. Här kommer du till viss del behöva stötta deltagarna med praktiska göromål som exempelvis enkel bakning och matlagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för människor, har god samarbetsförmåga och är öppen för kreativa lösningar för varje individ.
Du har examen från högskola/universitet inom det beteendevetenskapliga området. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska och rehabiliterande insatser samt missbruksvård.
För att lyckas i rollen behöver du vara handlingskraftig, ha god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i ett högt tempo samt ha ett positivt och pragmatiskt förhållningssätt. Du ser till helheten och prioriterar utifrån övergripande strategier. För att trivas i rollen är du positiv och lösningsorienterad och delar med dig av information och expertis för att uppnå önskat resultat. Du har ett flexibelt sätt och ser möjligheterna i att utveckla arbetssätt och smarta lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort erfordras
ÖVRIGT
