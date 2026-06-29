Arbetsmarknadskoordinator
Landskrona kommun / Personaltjänstemannajobb / Landskrona Visa alla personaltjänstemannajobb i Landskrona
2026-06-29
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vill du koordinera samverkan mellan flera aktörer och bidra till att fler människor hittar sin väg till arbetsmarknaden? Landskrona Stad har initierat ett projekt med finansiering från FINSAM Landskrona-Svalöv, med målet att skapa verkliga sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Nu söker vi en arbetsmarknadskoordinator som vill vara med och göra skillnad, både för individerna i projektet och för kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
Ditt uppdrag inkluderar att:
• Samordna arbetet mellan Landskrona Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vårdcentralen
• Identifiera och förbereda kommunala verksamheter att ta emot personer för arbetsträning, praktik eller sysselsättningsplatser
• Kartlägga och följa upp deltagare genom hela projektet och säkerställa att rätt stöd finns på plats
• Upprätta och följa en strukturerad processplan med tidsplan, delmål och uppföljning
• Dokumentera och följa upp projektets framsteg genom att använda verktyg som BIP:s progressionsverktyg och samhällsekonomiska beräkningar
• Förankra projektet både politiskt och i relevanta ledningsgrupper
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma ett nytt projekt. I arbetet bidrar du varje dag till att fler människor hittar en väg framåt mot sysselsättning och ökad självständighet. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsavdelningen på Stadsledningsförvaltningen. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 2027-09-30.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och lösningsorienterad med ett stort intresse för att skapa långsiktiga och hållbara resultat. Du tar naturligt initiativ i sociala sammanhang, har god kommunikationsförmåga och lätt för att skapa nya relationer, vilket är avgörande i en roll med många kontaktytor. Du är dessutom strukturerad och trivs med att skapa ordning i komplexa sammanhang med många parallella uppgifter. Du behöver ha förmåga att leda och engagera både operativa och strategiska grupper, samt skapa förtroendefulla relationer med olika aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom projekt, gärna inom arbetsmarknad, näringsliv eller socialt arbete
• Erfarenhet av att arbeta med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa eller personer med långtidssjukskrivning
• God förståelse för och erfarenhet av samverkan mellan offentliga och privata aktörer, gärna inom arbetsmarknadsintegration
• Erfarenhet av att arbeta med systematisk dokumentation och uppföljning
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda och engagera operativa och strategiska grupper
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor. Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts enbart under förutsättning att projektet beviljas, upphör: 2027-09-30 .
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
261 80 Landskrona (visa karta
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261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Kompetensförsörjning och Arbete Kontakt
Enhetschef
Filip Hansson filip.hansson@landskrona.se Jobbnummer
9983913