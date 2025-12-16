Arbetsmarknadskoordinator
Åre kommun / Personaltjänstemannajobb / Åre Visa alla personaltjänstemannajobb i Åre
2025-12-16
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre kommun i Åre
, Östersund
, Stockholm
, Göteborg
, Bräcke
eller i hela Sverige
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhetsidé är att vi genom anpassad sysselsättning för personer på väg mot en egen försörjning bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Arbetsmarknadsavdelningen består av Växthuset i Mörsil, Arbetsmarknadsenheten, Återbruket och stödfunktioner.
På Arbetsmarknadsavdelningen är vi ett team på cirka 15 tjänstemän som har olika funktioner kring våra medarbetare. Några jobbar med att slussa in och arbetsleda nya personer, några med att ge utvecklande insatser och några med att stötta medarbetare att kliva vidare till en varaktig försörjning. Vi har ett starkt engagemang för att minska arbetslöshet och försörjningsstödstagande samt att öka inkludering och delaktighet i samhället. Detta är en såväl nationell som regional och lokal angelägenhet.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadskoordinator arbetar du strukturerat med kartläggning, coachning och motivering av individer som står långt från arbetsmarknaden. Du utreder arbetsförmåga och bedömer lämplighet för olika typer av yrken eller studier med målet att bli självförsörjande. Arbetet innebär ett nära samarbete med Individ- och familjeomsorgen i den samverkansform vi kallar Jobbcenter. För att uppnå resultat tillsammans med individen krävs också ett utåtriktat arbete och samarbete med näringsliv och arbetsgivare, men också i hög grad andra samhällsaktörer såsom tex Arbetsförmedlingen, vården och utbildningssamordnare.
Utöver samverkan kring individer i jobbcenter och myndighetssamverkan ansvarar du för jobbsökaraktiviteter och coachande samtal med både arbetsgivare och våra medarbetare. Både på våra anpassade verksamheter i kommunen samt externa arbetsgivare. Du samverkar även med andra verksamheter inom och utanför kommunen och är den som driver på processen med att ta steget vidare för våra medarbetare
Rollen innefattar även ansvar för kommunalt aktivitetsansvar (KAA), vilket innebär att vi arbetar för att unga som står utanför skola och arbete erbjuds rätt stöd. Samordna, organisera och utforma insatser med målet att unga inom aktivitetsansvaret ska påbörja eller återuppta en gymnasieutbildning. Samverkan mellan olika aktörer utgör en central del.
Arbetsmarknadsavdelningen är hela tiden under utveckling och förändring. Du har i rollen som koordinator möjlighet att engagera dig i organisationsutveckling samt kompetensförsörjningen i samverkan med andra aktörer, internt som externt. Vi får varje månad professionell handledning och arbetar kollegialt med reflexiva samtal i syfte att tillsammans förstå vilka olika vägar personerna kan ta mot arbete och utbildning.Kvalifikationer
* Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknad, samhälls- eller beteendevetenskap eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Vi arbetar med utgångspunkt i följande metoder och arbetssätt; IPS, MI och SE. Har du erfarenhet att arbeta med någon av dessa är det meriterande.
* Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med kognitivt stöd samt har kompetens gällande psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik.
* Vi vill hitta dig som har ett coachande och motiverande förhållningssätt och som tror på att alla individer kan växa.
* Du behöver kunna ta egna beslut, arbeta självständigt men även arbeta i grupp för att utveckla metoder och bidra med kompetens och erfarenhet.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med Arbetsförmedlingen sedan tidigare och arbetat med individer som har behov av extra stöd för att få och behålla ett arbete.
Tjänsten kräver körkort B.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
Teamledare Arbetsmarknadskoordinatorer
Karolina Sundqvist karolina.sundqvist@are.se 0647-16345 Jobbnummer
9646920