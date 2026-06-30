Arbetsmarknadskonsulent till enheten unga
Göteborgs kommun / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om oss
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad!Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadskonsulent på enheten unga är du operativ i det dagliga arbetet med deltagare som rustas för att möta arbetsmarknadens krav. Enheten består av flera team med fokus på arbete för unga i åldern 14 – 29 år.
Vi söker en kollega för arbete med målgruppen inom Startsträckan. Inom detta uppdrag så arbetar vi med ungdomar 18 – 28 år med funktionsnedsättning. Vi arbetar inspirerat av BIP-metoden. Uppdraget innebär att stötta deltagare, rusta och utveckla inför en anställning i staden. Du som söker till oss skall ha ett respektfullt bemötande och en förmåga att se möjligheter och hitta lösningar. Du arbetar självständigt och behöver ha en god förmåga att själv strukturera upp ditt arbete samtidigt som du planerar och samarbetar tätt med dina kollegor. Du behöver också ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser på enhetens uppdrag som vårt gemensamma uppdrag och det kan förekomma att man byter arbetsuppgifter inom enhet, men målgruppen unga 14-29 år är densamma. Kvalifikationer
Du som söker ska ha en högskoleutbildning motsvarande minst 180 hp inom personal eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver kunskaper och erfarenhet av att arbeta med målgruppen och erfarenhet av att ha samarbetat/samverkat med olika funktioner både internt och externt. Uppdraget kräver även att du som söker har B-körkort och goda kunskaper inom Office programmen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av IT-systemen GW. Därtill är det meriterande om du har god kunskap om avtal och regler som gäller målgruppen och uppdraget.
För att trivas i uppdraget tror vi att du är flexibel och kan ändra ditt arbetssätt när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda. Som person är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och ser till att arbetet slutförs i tid. Övrig information
Intervjuer planeras att genomföras vecka 31 och vecka 32.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-göteborgs-stad/
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Enhetschef
Anna Loberg anna.loberg@arbvux.goteborg.se Jobbnummer
9985991