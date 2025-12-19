Arbetsmarknadskonsulent till Arbete och integration
2025-12-19
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorg är en del av Socialförvaltningen i Lomma kommun och vårt arbete riktar sig mot vuxna, familjer samt barn och unga. Vi som arbetar på avdelningen erbjuder etableringsinsatser, stöd, råd, bistånd och behandlingsinsatser inom områden som till exempel flyktingmottagande, ekonomi, missbruk och psykisk ohälsa.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Enheten för Arbete och Integration arbetar för att stärka individers möjligheter till egen försörjning genom aktiva arbetsmarknadsinsatser, vägledning och samverkan med arbetsgivare. Med införandet av skärpta aktivitetskrav ökar behovet av strukturerad uppföljning, kvalitetssäkring och utvecklade arbetssätt - därför söker vi nu en arbetsmarknadskonsulent som även kommer att ha ett särskilt samordnaransvar inom aktivitetskravet den första tiden av rollen.
Som arbetsmarknadskonsulent får du en viktig roll i att stödja människor på deras väg mot arbete eller studier. Ditt uppdrag innebär att:
• Ge individuellt och motiverande stöd till arbetssökande genom samtal, kartläggning och gemensamt framtagna handlingsplaner.
• Följa deltagarnas aktiviteter, närvaro och utveckling med ett coachande förhållningssätt.
• Matcha deltagare mot praktik, arbetsträning eller arbete utifrån deras förutsättningar och mål.
• Ansvara för dokumentation och rapportering enligt gällande regelverk.I rollen ingår även att koordinera arbetet kring aktivitetskravet samt säkerställa en rättssäker och strukturerad uppföljning. Du samarbetar internt, bidrar till utveckling av arbetssätt och metoder samt sammanställer och analyserar statistik som stöd för uppföljning och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, personal/HR eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor, myndighetskontakt eller vägledning.
• God dokumentations- och datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med aktivitetskrav, arbetsmarknadspolitiska program eller liknande.
• Erfarenhet av samordningsansvar, kvalitetsarbete eller processutveckling.
• God kännedom om lokalt arbetsgivarnätverk och arbetsmarknadens förutsättningar.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och kunskaper inom de lagar och regler som råder inom offentlig verksamhet och på svensk arbetsmarknad.
• Utbildning i någon av metoderna IPS och MI.
I den här rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor samtidigt som du utvecklar din egen kompetens. Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och trygg i att leda processer, och som kan prioritera på ett smart sätt även under perioder med hög arbetsbelastning. Du trivs med att samarbeta, bemöta människor professionellt och motiveras av att stötta andra i att nå sina mål. Du har goda kommunikativa färdigheter och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Vidare har du en förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Vi ser det också som viktigt att du är resultatinriktad och sätter upp höga mål som du med ett systematiskt förhållningssätt uthålligt arbetar för att uppnå. Är du dessutom flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar kommer du vara helt rätt person för oss! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att nå en så god matchning mellan oss som arbetsgivare och dig som sökande ber vi dig att besvara nedanstående frågor som ett avgränsat avsnitt i ditt personliga brev.
1. Beskriv din erfarenhet av att ge stöd till arbetssökande, exempelvis genom kartläggning, handlingsplaner, matchning mot praktik, arbetsträning eller arbete. Hur har du följt upp och dokumenterat deltagarnas aktiviteter och progression?
2. Har du erfarenhet av att arbeta med aktivitetskrav, arbetsmarknadspolitiska program eller liknande? Beskriv hur du har samordnat processer, stöttat kollegor eller samarbetat med andra myndigheter i detta arbete.
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
• Ett varierat och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamhetens arbetssätt kopplat till aktivitetskravet.
• Kompetenta kollegor och en arbetsplats med fokus på kvalitet, utveckling och samverkan.
• Fortbildning och möjlighet att växa i din yrkesroll.
Tillsammans med dig vill vi bygga en organisation där vi är prestigelösa, glada och utvecklingsorienterade.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
