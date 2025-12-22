Arbetsmarknadskonsulent ref. nr. 131/25
2025-12-22
Är du en nytänkande person som tar egna initiativ? Vill du arbeta för att finna den bästa möjliga lösningen för personer att bli självförsörjande? Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Då kan du vara den vi söker. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Inom arbetsmarknadsenheten arbetar vi med subventionerade anställningar samt kompetenshöjande insatser, och du kommer i huvudsak att arbeta med kompetenshöjande insatser.
I din roll som arbetsmarknadskonsulent kommer du att arbeta med att stödja människor som står långt ifrån arbetsmarknaden men på deras väg mot egen försörjning. Du arbetar både med individuella samtal och gruppaktiviteter där du vägleder, coachar och motiverar deltagare. En viktig del av rollen är att kartlägga varje individs behov och tillsammans upprätta handlingsplaner som leder framåt. Du kommer ha både interna och externa kontakter med bland annat myndigheter, vården etc. beroende på individens behov. Vidare ingår att dokumentera och följa upp insatser samt att bidra till utvecklingen av enhetens arbetssätt och metoder. Arbetsuppgifterna omfattar även förändringsarbete inför aktivitetsplikten.
Vi arbetar med systematisk uppföljning tillsammans med socialsekreterare som formulerar uppdrag vi arbetar efter. Vi ser att du har erfarenhet av att hantera dokumentation och följa riktlinjer kring detta.
Vi ser vikten av att kunna kombinera jobb med familj och fritid, därav kommer du ha möjlighet till flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter det.
Vi söker
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom sociologi, psykologi eller socialt arbete. Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor, individanpassade insatser samt samverkan med näringsliv och myndigheter är krav.
I din roll krävs det att du är empatisk, lyhörd och observant samtidigt som du behöver vara flexibel och kunna skifta fokus, ta egna initiativ och fatta självständiga beslut. Det är naturligt för dig att samarbeta och anpassa dig till förändringar. Du tycker om att hålla en struktur så att uppföljning och utvärdering underlättas. Du trivs med att både arbeta självständigt och i samverkan, du är bekväm med att stötta och hjälpa varandra på enheten.
Du har ett starkt engagemang för att stötta målgruppen i deras strävan att etablera sig eller återvända till arbetsmarknaden. Ditt arbete kommer att präglas av ett individfokuserat förhållningssätt, samtidigt som du aktivt bidrar till kommunens gemensamma insatser. Tillsammans med övriga medarbetare skapar du mervärde för målgruppen, exempelvis genom gruppaktiviteter. Vi söker dig som har god initiativförmåga, är samarbetsinriktad och har ett genuint intresse för utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/forman
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef, barn och unga gruppen
Idha Söderlund Idha.Soderlund@kalix.se 0923-65000 Jobbnummer
9658742