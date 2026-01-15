Arbetsmarknadskonsulent inom arbetsrehabilitering
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-01-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Genom att använda din kompetens och kreativitet skapar du bästa förutsättningar för att arbetssökande kan utvecklas, finna sina lösningar och lyckas framåt. Du är det trygga stödet på vägen och finns där med uthållighet och tålamod i med- och motgång.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Just nu rekryterar vi till två av våra verksamheter på enheten Arbetsrehabilitering:
SPIRA ger stöd till unga vuxna som har funktionsnedsättning och/eller har behov av extra stöd. Vi hjälper individen att utforska sina förutsättningar och hitta sätt att nå sina mål i arbetslivet eller studier. I denna resursstarka insats anpassar vi metoder och arbeta nära individen i ett helhetsperspektiv.
Samordningsteamets uppdrag är att ge arbetsrehabiliterande stöd till individer som har behov av samordnade insatser, där vi är länken mellan individen och andra parter. Vi arbetar tillsammans med individen för att utveckla arbetsförmågan och stärka förutsättningar för att nå målet med egen försörjning.
I rollen som arbetsmarknadskonsulent arbetar du med vägledning i grupp och i individuella samtal. Tillsammans med individen skapar du en planering utifrån dennes mål och behov. Genom att öka individens förståelse för sina förmågor skapar vi strategier för att lyckas. Du drar stor nytta av din förmåga att arbeta relationellt och skapa tillit. Du är skicklig på att arbeta utåtriktat och skapa kontakt med arbetsgivare för att hitta arbetsträningsplatser/praktikplatser som matchar behovet. Under en praktikperiod följer du upp kontinuerligt och finns nära tillhands för att stödja om det behövs.
Din kompetens
Du har ett genuint intresse för att stötta personer som har behov av mer stöd. Din styrka är uthållighet och tålamod under processens gång. Du tillför stabilitet och utvecklingsfokus för att på ett nytänkande sätt möta målgruppens behov. Din bakgrund är från vägledande arbete både i grupp och individuellt. Du har en eftergymnasial utbildning och kanske har du en passande akademisk utbildning. Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta med vuxna med funktionsnedsättning och/eller individer som varit långvarigt arbetslösa. Det är bra om du har vana av att samverka och ta kontakt med arbetsgivare.
Vi erbjuder
Detta är en roll som ger dig möjligheten att verkligen påverka, stödja och möta individens behov på bästa sätt. Med ett nära samarbete med kollegor bidrar du med din kompetens och drar samtidigt nytta av kollegornas kunskaper. I vardagen bidrar du till ett fint arbetsklimat, bland annat med dina idéer och förbättringsförslag.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Mika Eriksson mika.eriksson@vasteras.se 021-39 10 69 Jobbnummer
9685119