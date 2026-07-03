Arbetsmarknadskonsulent
Värmdö Kommun / Personaltjänstemannajobb / Värmdö Visa alla personaltjänstemannajobb i Värmdö
2026-07-03
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Arbetsmarknadsenheten tillhör Social- och omsorgskontoret. Vi är ett sammansvetsat team på 16 medarbetare vars huvuduppdrag är att se till att fler Värmdöbor når egenförsörjning genom arbete eller studier.
Hos oss möter du en prestigelös och stöttande kultur där vi delar med oss av vår expertis och värnar om en god arbetsmiljö. Vi tror på ett nära kollegialt stöd och erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar.
Ditt uppdrag
Som arbetsmarknadskonsulent har du ett samlat ansvar för att vägleda Värmdöbor till jobb, studier eller rätt försörjning. Din vardag handlar om att samordna individens väg genom kartläggning, handlingsplaner, beslut och uppföljning. Eftersom rollen kräver ett nära samarbete med kollegor, myndigheter och arbetsgivare arbetar du både självständigt och i nära samverkan. Du driver individens process framåt och agerar som en strategisk länk mellan den arbetssökande och arbetsmarknaden.
Du stöttar matchningen mot arbetsmarknaden och arbetar aktivt med att ta bort hinder för individens etablering. Här samverkar du nära med berörda enheter kring det nya aktivitetskravet. Du ansvarar även för bosättningsprocessen för nyanlända, där du samordnar kontakter med berörda funktioner och ser till att lagar och riktlinjer följs.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen – till exempel som socionom, beteendevetare eller motsvarande – kombinerat med erfarenhet av arbete med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, däribland personer med psykisk ohälsa/NPF eller språksvaga.
Övriga krav:
God kännedom om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser. God administrativ förmåga och erfarenhet av löpande dokumentation i verksamhetssystem. Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadspolitiska insatser och subventionerade anställningar
Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem
Utbildning i och erfarenhet av MI (Motiverande samtal) eller Supported Employment
Ett färdigt nätverk inom näringslivet eller erfarenhet av kontakter med företag
Dina personliga egenskaper
I den här rollen är det en förutsättning att du kan samarbeta och bidra positivt till vårt arbetsklimat. Arbetet kräver ett genuint intresse för människor, att du tar egna initiativ och arbetar lösningsfokuserat. Då vi arbetar i en föränderlig värld är det viktigt att du trivs med att anpassa ditt arbetssätt utifrån Värmdöbornas behov.
Vi söker en kollega som kombinerar en god administrativ struktur med en trygg och empatisk förmåga att skapa förtroende. Rollen förutsätter att du är målmedveten och har en god förståelse för olika aktörers uppdrag och regelverk. Du ser möjligheter även i komplexa situationer. Du har en stark övertygelse om att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden med rätt stöd kan nå en hållbar etablering i arbetslivet.
Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga och din personliga lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Social- och omsorgskontoret Jobbnummer
9990423