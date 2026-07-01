Arbetsmarknadskonsulent - Vikariat
Perstorps kommun / Personaltjänstemannajobb / Perstorp Visa alla personaltjänstemannajobb i Perstorp
2026-07-01
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, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen – ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Arbetsmarknadsenhetens främsta uppdrag är att aktivt arbeta för att fler invånare blir självförsörjda och samtidigt hjälpa de lokala företagen att få rätt kompetens. Genom samordnade insatser stöttas invånare utan arbete till att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, och genom arbete eller studier i slutändan stå för sin egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten (AME) erbjuder olika arbetsmarknadsinsatser så som praktik, individuell vägledning, gruppvägledning och matchning mot offentliga såväl som privata arbetsgivare.
Samverkan är av största vikt för verksamheten. Framförallt med kommunens andra verksamheter men även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och de 11 kommunerna inom Familjen Helsingborg-nätverket. Projekt bedrivs också genom FINSAM NNV Skåne.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent till vårt team med huvudsakligt fokus på grupp- och individuell vägledning. Tjänsten omfattar allt förekommande arbete inom verksamheten med syfte att karltägga och utreda individens förutsättningar för arbete, och genom vägledning och insatskoordinering stötta individen till en hållbar förankring på arbetsmarknaden Stort fokus ligger på arbete med klienter som anvisats från socialtjänsten och som uppbär försörjningsstöd.
Som medarbetare på Arbetsmarknadsenheten ingår du i ett team där vi genom engagemang, service och professionellt bemötande, arbetar tillsammans för att nå våra uppsatta verksamhetsmål. Vår verksamhet bygger på tillit, respekt och förståelse för varandra och en positiv anda.
Arbetet innebär bland annat:
I samarbete med andra utreda, planera, koordinera och genomföra olika typer av arbetsmarknadsinsatser.
Motivera, vägleda och stötta klienter till att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, med slutmålet att bli självförsörjande.
Höga krav på dokumentation och uppföljning, samt ett kvalitetsansvar genom hela processen.
Samverkan med interna, externa och/eller anvisande aktörer kring gemensamma klienter.
Kontakt med arbetsgivare för att vara behjälplig i rekryteringsprocessen och tillgodose de kompetensbehov som finns genom matchning mot deltagare.
Du kommer vara delaktig i verksamhetens utveckling och har möjlighet att påverka processer. Kvalifikationer
Vi söker dig med adekvat utbildning på högskolenivå eller annan kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för tjänsten. Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet och även erfarenhet av relationsbyggande arbete i syfte att utveckla och upprätthålla goda relationer till olika samarbetsaktörer.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du inneha följande egenskaper/förmågor:
Lyhördhet och kommunikativ förmåga i mötet med klienter för att skapa och bibehålla en god och professionell relation.
God samarbetsförmåga, där respekt, tillit och prestigelöshet är av största vikt.
Administrativ förmåga och datorvana, utifrån höga krav på dokumentation i verksamhetssystem och omfattande digital kommunikation i rådande läge.
Initiativtagande till att sätta igång aktiviteter, uppnå resultat och även slutföra det som påbörjats.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande men ej krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps Kommun
(org.nr 212000-0910), http://www.perstorp.se/
http://www.perstorp.se/ (visa karta
)
284 31 PERSTORP Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
HR-chef
Natalie Lindqvist natalie.lindqvist@perstorp.se 0435-39000 Jobbnummer
9986150