Arbetsmarknadshandledare till Bolands Snickeri
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsavdelningen / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-03-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Arbetsmarknadsavdelningen i Uppsala
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Denna tjänst är perfekt för dig som gillar kombinationen praktiskt och pedagogiskt. Du får vara med och bidra till att människor utvecklas - både språkligt, arbetsmässigt och personligt. Du blir en del av ett engagerat team med stort hjärta. Varje dag bjuder på variation och nya möjligheter. Varmt välkommen med din ansökan!
Bolands snickeri är en verksamhet inom utbildnings-och jobbcenter. Vi tillverkar busskurer, förrådsbodar och lekplatsutrustning, samt lite mindre produkter som ex informationstavlor, skyltar, trädgårdsmöbler, fågelholkar. Vi utför även målningsjobb av bla trädgårdsmöbler. Vi säljer färdiga varor till kund från snickeriet, men kan också åka ut och leverera, montera eller utföra andra bygguppdrag på plats hos kund.
Tillsammans med deltagarna och ansvarig Arbetsmarknadssekreterare kommer du att sätta upp mål och delmål för att hjälpa deltagaren till egenförsörjning. Vid trepartsmöten följer ni upp och reviderar uppsatt planering. Är du intresserad att arbeta hos oss har du möjlighet att auskultera för att få bättre förståelse vad tjänsten innebär.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som Arbetsmarknadshandledare på Bolands Snickeri ansvarar du för arbetsledning och handledning av deltagare som arbetar i snickeriet. Tillsammans med befintliga Arbetsmarknadshandledare leder du gruppen och arbetar tillsammans med deltagarna för att utföra uppdrag och arbetsuppgifter. Du deltar i det dagliga arbetet, stödjer och handleder deltagare med olika typer av stödbehov.
En viktig del av uppdraget är att tillsammans med deltagarna och ansvarig arbetsmarknadssekreterare sätta upp mål och delmål som stödjer deltagarens väg mot egen försörjning. Vid trepartsmöten följer ni upp, utvärderar och vid behov reviderar planeringen. I uppdraget ingår även att stärka deltagarnas kompetens genom språkträning i svenska, anpassad efter individens nivå och behov. Språkträningen sker integrerat i det dagliga arbetet, exempelvis genom att öva yrkesrelaterade ord och begrepp, instruktioner, säkerhetsinformation och kommunikation på arbetsplatsen. Målet är att deltagarna ska utveckla sin språkliga förmåga så att de lättare kan delta i arbetslivet och närma sig egen försörjning.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i utsatt situation. Ett krav för tjänsten är B-körkort. Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta som träarbetare eller i ett snickeri.
Som person är du trygg och vågar agera utifrån din egen övertygelse. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, med en förmåga att skapa kontakt och vårda relationer. Du kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor och har god förståelse för hur människor lär och utvecklas. Genom att anpassa ditt sätt att kommunicera når du fram till varje individ på ett tydligt och respektfullt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Emir Zuna, enhetschef, 018-727 70 28.
Fackliga företrädare:Kommunal, Amanda Thunström 018-726 23 35.Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMN-2026-00135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsavdelningen Kontakt
Emir Zuna Emir.Zuna@uppsala.se Jobbnummer
9777735