Oskarshamns kommun, Tillväxt och näringslivskontoret / Personaltjänstemannajobb / Oskarshamn2021-07-05Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Med havet som fond och skogen runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.Att jobben finns här gör boendefrågan till en av våra viktigaste utmaningar och just nu ser vi flera spännande bostadsprojekt växa fram - en spännande satsning som knyter samman hamnområdet med stadskärnan och ytterligare förstärker den unika kopplingen mellan hav och land.Nya boenden ger ännu mer liv till en redan levande stadskärna, med ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö, samtidigt som vi ser staden växa även i utkanterna, med flera nya handelsområden.Det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med i framtiden. Vare sig det gäller prestationerna på idrottsarenan eller upplevelserna på scenen.Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.Tjänsten är placerad under Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten arbetar med att utveckla, stödja och vägleda människor som står längre ifrån arbete/egenförsörjning. Arbetet riktas mot nyanlända, ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden/studier. Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att tillsammans med den enskilde finna snabbaste vägen till egen försörjning. För att kunna göra detta samarbetar och samverkar arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter med flera aktörer - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, andra förvaltningar inom Oskarshamns kommun samt andra kommuner med flera.De tre kommuner Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, har tillsammans sökt medel till projekt Etableringstriss OHM från Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att stärka upp kommunernas uppdrag för att rusta nyanlända och utomeuropeiskt födda inför studier, arbetsmarknad och egenförsörjning.Kommunerna har sedan flera år tillbaka ett samarbete inom det som kallas DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Även tidigare har kommunerna samverkat framgångsrikt i projekt och insatser som stöttat invånare som står längre från arbetsmarknaden/egenförsörjning i de tre kommunerna.2021-07-05Du kommer att ingå i ett team som arbetar för att nyanlända kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma vidare mot egenförsörjning och etablering i vår kommun. Nyanlända kommer att delta i kurser under 16-20 veckor med fokus på orientering i vårt samhälles lagar, normer, arbetsliv och utvecklingsmöjligheter för individ och familj. Kursinnehållet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och hållbarhet.Ditt uppdrag under projektet kommer att vara att upparbeta och utveckla samarbete med arbetsgivare och arbetsplatser inför att deltagarna ska göra praktik och studiebesök på olika arbetsplatser.Du ska ge stöd både till arbetsplatser och deltagare inför och under praktikperioden. Du kommer att ha ett nära samarbete med handledare på arbetsplatserna. Tillsammans med dem tar du fram instruktioner, regler, ordlistor och bildstöd för varje arbetsplats. Du ger dem stöd i interkulturell kompetens tillsammans med en utbildare inom projektet. Du ska även stå för uppföljning av deltagarna på arbetsplatserna.Du kommer att vara en del i ett team, dels inom Oskarshamns kommun, dels i projektteam i Högsby och Mönsterås. Lokalt har du två kollegor som ansvarar för grundinnehållet under kursperioden. Tillsammans med dessa ska du identifiera varje deltagares individuella förutsättningar och behov inför praktik och inträde på arbetsmarknaden. Du kommer också att ha nära samarbete med projektmedarbetare i Högsby och Mönsterås som ingår i projekt Etableringstriss.För att du ska trivas som Arbetskontakt hos oss krävs det att du är strukturerad, självgående samt service- och kvalitetsmedveten. Vidare behöver du ha lätt för att samarbeta med kollegor, såväl internt som externt, på så sätt att du är lyhörd, smidig och löser eventuella frågeställningar på ett konstruktivt sätt.Du ska ha god kännedom om arbetsmarknaden i vårt närområde. Du har insikter kring och metoder för de särskilda förutsättningar som gäller för nyanlända och deras etablering på arbetsmarknaden.Detta förutsätter också:god samarbetsförmåga med projektteamet och arbetsgivare/arbetsplatsergod förmåga att självständigt planera och strukturera samt vara drivande och flexibel i ditt arbetedu är relationsskapande och har lätt för att kommunicera och med en pedagogisk förmåga som kan inspirera andra.Meriterande är om du har utbildning eller vana i att handleda individer och grupper, gärna människor inom integration och etableringsfasen eller människor som står längre från arbetsmarknaden.B-körkort är ett krav för tjänsten.ÖVRIGTTjänsten är en projektanställning.Vi tillämpar löpande rekrytering, så välkommen med din ansökan redan idag.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse., upphör: 2022-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Oskarshamns kommun, Tillväxt och näringslivskontoret5846934