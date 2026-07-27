Arbetsmarknadshandläggare
Motala kommun, Bildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Motala Visa alla administratörsjobb i Motala
2026-07-27
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Bildningsförvaltningen i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre! Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker arbetsmarknadshandläggare som arbetar med målgruppen arbetslösa i åldern 16-65 år som är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja eller återgå i utbildning.
Du genomför flexibelt utformade stödinsatser för grupper och enskilda i syfte att stärka individens möjligheter på arbetsmarknaden. Det innebär att komplettera, förstärka och knyta samman redan befintliga insatser och erbjuda stöd som stärker motivation, förmåga och uthållighet. Du skapar kunskap om och förståelse för möjligheter, krav och villkor generellt på arbetsmarknaden men också specifik mot vissa branscher. Du utför insatser i syfte att stärka svenska språket i arbetssituationer. Du planerar, anpassar och utför dessa utbildningspass tillsammans med kollegor.
Du tar emot och kartlägger behov hos de personer som blir anvisade till arbetsmarknadsenheten och föreslår insatser, erbjuder platser för praktiskt arbete på enheten eller i samverkan med övrig verksamhet. Du stödjer, motiverar och följer upp insatser på respektive arbetsplats, dokumenterar samt återrapporterar till anvisaren som ofta är socialtjänsten eller arbetsförmedlingen.
Du håller dig informerad om arbetsgivares rekryteringsbehov och skapar kontakter i syfte att stödja deltagare i deras arbetssökande. I det operativa arbetet samverkar du nära med kollegor inom socialtjänsten, arbetsförmedlingen och olika utbildningsformer.
Tjänsten har ett flexibelt innehåll och innebär medverkan i allt övrigt arbete på enheten vid behov och förändrade insatser.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning motsvarande minst två års heltidsstudier inom ett område som arbetsgivare bedömer adekvat för uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta med en målgrupp som står utanför arbetsmarknaden.
Du har kunskap om hur svensk utbildning och arbetsmarknad fungerar samt har goda språkkunskaper i svenska. Du kan formulera dig mycket väl i både tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Du kan arbeta bra med andra människor och anpassar dig för att hitta win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter..
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01.
Arbetstid: Dagtid
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Henrik Larsson henrik.larsson@motala.se +46141225895 Jobbnummer
10012156