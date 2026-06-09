Arbetsmarknadshandläggare
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret / Sociala jobb / Vaggeryd Visa alla sociala jobb i Vaggeryd
2026-06-09
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er).
Vill du göra skillnad – på riktigt?
Hos oss på Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun handlar jobbet om mer än siffror och planer – det handlar om människor. Vi tror på varje individs inneboende kraft att förändras och växa. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa möjligheter för människor att ta steget mot egen försörjning och ett självständigt liv.
Som arbetsmarknadshandläggare är du en nyckelperson i den resan. Du möter människor i komplexa livssituationer och hjälper dem att hitta vägen framåt. Du är inte bara en handläggare – du är en coach, en samordnare och en inspiratör. Hos oss gör du skillnad varje dag!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som arbetsmarknadshandläggare arbetar du med att stödja individer mot arbete eller studier. Du samordnar insatser, upprättar individuella genomförandeplaner och följer upp dessa tillsammans med den enskilde. Rollen innebär nära samverkan med interna och externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, sjukvården och näringslivet. Du blir en del av ett kompetent team bestående av socionomer, arbetsterapeuter, arbetsledare, folkhälsovetare, SE-coach och projektledare.
Under de kommande två åren driver vi ESF-projektet "Tillsammans – samlat stöd för hållbar försörjning" i samarbete med Gnosjö kommun. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa individer med sammansatt problematik och syftar till att stärka deras förutsättningar för arbete eller utbildning. Tillsammans med dina kollegor kommer du arbeta både med deltagare i projektet och med utveckling av nya arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Samordna arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser på individnivå.
Upprätta och följa upp individuella genomförandeplaner.
Motivera individer till arbete eller studier utifrån deras förutsättningar.
Planera och genomföra insatser för individer och grupper.
Samverka med interna och externa aktörer.
Delta aktivt i utveckling av metoder och rutiner.Kvalifikationer
Socionom, arbetsterapeut eller annan relevant högskoleutbildning.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Meriterande
Kunskap om motiverande samtal (MI), Empowerment, NPF, BIP och Supported Employment.
Erfarenhet av arbete inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet, socialt behandlingsarbete eller Arbetsförmedlingen.
Kunskap om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regelverk.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett lösningsfokuserat och relationsinriktat förhållningssätt. Du är trygg, lyhörd och har förmåga att motivera människor. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, strukturerad och van att arbeta självständigt. Du är van att själv planera och organisera ditt arbete samt driva dina individärenden framåt. Som handläggare behöver du ha god förmåga att bygga relationer, lyssna och motivera till förändring. Du har god datorvana, då tjänsten kräver dokumentation och hantering av våra digitala verksamhetssystem. Du har god samverkanskompetens och trivs med att arbeta i team.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsenheten är organiserad under kommunstyrelsen och har uppdraget att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och integrationsfrågor. Vårt uppdrag är att stödja personer som saknar fast förankring på arbetsmarknaden till självförsörjning och arbete och vi arbetar med individen i centrum. Arbetsmarknadsenheten verkar för inkludering i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder och social bakgrund.
Verksamheten ligger centralt i Vaggeryds tätort med mycket goda pendlingsmöjligheter och vi delar även lokal med Arbetsförmedlingen.
Kommunens värdegrund "Tanke och omtanke, idéer blir till verklighet och alla har betydelse" är tydlig inom verksamheten. Vi ger plats för att göra skillnad och det märks i utförandet av vårt uppdrag!Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Urval och intervjuer sker fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Tf Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Kristina Dahlqvist kristina.dahlqvist@vaggeryd.se 0393-678384 Jobbnummer
9955043