Arbetsmarknadshandläggare
2026-02-18
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Kärnhuset är verksamheter inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen som vänder sig till vuxna som är i behov av omfattande stöd och hjälp för att komma närmare en egen försörjning och ett självständigt liv. Verksamheten erbjuder en arbetslivsinriktad rehabilitering.
Målet är att stärka den enskildes självkänsla, motivation, kreativitet samt möjlighet att på sikt bli självförsörjande. Verksamheten erbjuder kartläggning om förutsättningar till arbete, arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, praktik och slussning ut mot ett eget arbete.
Det här erbjuder vi dig:
* Semesterväxling och årsarbetstid
* Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter
* Extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega till vårt team på Kärnhuset! Här finns möjlighet till ett roligt och varierande arbete, där du är med och skapar viktiga förutsättningar för deltagarna att leva ett självständigt, delaktigt och meningsfullt liv. Tillsammans med dina kollegor tar du emot och arbetar motiverande, lösningsinriktat och engagerat med de individer som är inskrivna i verksamheten. Arbetet innebär att stödja individer mot en egen försörjning och att utföra arbetsförmågebedömningar. Kärnhuset arbetar för att varje deltagare inom verksamheten ska erhålla en meningsfull sysselsättning genom att ta vara på individens styrkor och intressen. Verksamheten syftar till att öka individens möjlighet till ett självständigt liv.Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs högskoleutbildning inom exempelvis beteendevetenskap, rehabiliteringsvetenskap, arbetsterapi, socialt arbete eller annan relevant inriktning. Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, gärna från exempelvis socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller företagshälsovård. God förmåga att kommunicera i tal och skrift. B-körkort är ett krav i verksamhet. Vi ser gärna att du har kunskap om BIP/SKAPA samt utbildning i Spetsas arbetsförmågebedömningsinstrument (AWP,AWC, WRI, WIES )
Du bör vara öppen för ett flexibelt och kreativt arbetssätt och klara av att arbeta självständigt. Viktigt är också att du är van att samverka med andra. Som person är du ansvarsfull, lyhörd och har hög social kompetens samt har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du tror på människors förmåga att utvecklas och har en vilja att stödja och motivera människor i en förändringsprocess. Du medverkar till ständiga förbättringar och använder din kunskap och kompetens till förmån till hela gruppen och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Så ansöker du
