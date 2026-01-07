Arbetslivsresurs söker Handledare till Bromölla
2026-01-07
Arbetslivsresurs söker nu en handledare till Rusta och Matcha 2 i Bromölla
Arbetslivsresurs vision är att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot ett varaktigt arbete eller utbildning!
Vi söker dig som är genuint nyfiken på människor och motiveras av att få andra att nå sina mål. Är du duktig på att lyssna, på att läsa mellan raderna och förstå vilka lösningar som är möjliga för dina deltagare i den situation de befinner sig i för stunden. Rollen som handledare kräver en kombination av strukturerat och noggrant administrativt arbete, att identifiera dina deltagares möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden samt att hitta möjliga praktikplatser till dem. Till dig som har förmåga att kombinera dessa tre delar kan vi erbjuda en spännande roll där du kan göra skillnad för dina medmänniskor. Rollen är placerad på vårt kontor i Bromölla.
Som handledare hos Arbetslivsresurs kommer du att arbeta med Rusta & Matcha 2 vilket är en upphandlad tjänst från Arbetsförmedlingen. Ditt uppdrag är att förenkla och korta vägen till nytt jobb för våra deltagare. Vi söker dig som är lyhörd och en god kommunikatör. Du är van att använda LinkedIn och sociala medier som professionellt verktyg.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att möta människor med olika behov och bakgrund, vinna deras förtroende samt förmå dem att lycka komma ut på arbetsmarknaden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter;
• Genomföra individuella möten för att stötta och hjälpa kandidaterna i deras unika processer.
• Planera och genomföra seminarium kring hur arbetsmarknaden fungerar samt vilka verktyg som ger ett effektivt jobbsökande.
• Skapa jobbsökarplaner till deltagare.
• Kontinuerlig bearbetning av arbetsgivarkontakter för att skapa bra matchningar
• Matcha praktikplats med deltagare
• Uppföljning av deltagarnas praktikplats
Vi söker dig som har förmåga att planera och organisera ditt arbete och alltid levererar med kvalitet. Rollen är placerad i Bromölla men du behöver vara flexibel och ha möjlighet att stötta kollegor på andra kontor om det behövs. Har du körkort och tillgång till bil ser vi det som meriterande. Utöver nedan listade skall-krav fäster vi i denna rekrytering stor vikt vid din personlighet.
För att få arbeta med tjänsten Rusta & Matcha 2 krävs att du har;
Alternativ 1 - minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från yrkeshögskola. Utbildningen har genomförts inom områdena arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. Du har vidare minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Du ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren.
Alternativ 2 - Eftergymnasial utbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande områden - arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och gruppsykologi, karriärvägledning. Arbetslivserfarenheten inom dessa områden har du erhållit de senaste fem åren.
Anställningsvillkor
Tillträde omgående. Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Heltid Lön enligt kollektivavtal, individuell lönesättning. Vi arbetar med löpande urval och ber dig därför sända in din ansökan, via mail. För eventuella frågor vänligen kontakta Suna Cicek 0724-010955 på suna.cicek@arbetslivsresurs.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31.
Om du känner att du är rätt person så sök tjänsten omgående då intervjuer hålls löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
100 %
Bromölla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
