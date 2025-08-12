Arbetsledarlärling till Svevia Norsjö
2025-08-12
, Malå
, Lycksele
, Skellefteå
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Skellefteå
, Arvidsjaur
, Piteå
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en arbetsledarlärling inom drift och underhåll till vår etablering i Norsjö. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledarlärling
Svevia har fått fortsatt förtroende att sköta drift och underhåll av de statliga vägarna inom basunderhållsområde Norsjö. Som arbetsledare kommer du arbeta med varierande projekt med ett fokus på vårt drift- och underhållsarbete. Du kommer att ha en central och kundfokuserad roll där din främsta uppgift blir att ansvara för hela processen, från noggrann planering och resursfördelning till genomförande och uppföljning av det arbete vi utför. Rollen som arbetsledare innefattar inget direkt personalansvar, däremot utgör du en viktig funktion för våra yrkesmedarbetare och agerar även som samordnande kontakt för våra underentreprenörer. Vidare stöttar du platschefen i det dagliga arbetet med exempelvis kundkontakt, produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och fakturering. Du kommer att ingå i ett team men arbetet är mycket omväxlande och kräver också självständigt arbete. Under ditt första år kommer du att genomgå ett utbildningsprogram innehållande både teori och praktik och du kommer att verka som arbetsledare inom driftområdet. Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%, provanställning tillämpas. Du rapporterar direkt till Platschef. Placeringsort är Norsjö. Beredskapsarbete ingår i tjänsten och kväll, natt och helgarbete förekommer.
Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
B-Körkort
Ett större intresse av branschen/arbete på väg
God datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom drift- och underhåll / vinterväghållning
Relevant eftergymnasial utbildning från exempelvis högskola eller relevant YH-utbildning
Erfarenhet från en arbetsledande funktion och är van vid att leda och fördela arbete
Din personlighet är viktig för oss! Vi tror att du motiveras av struktur, ordning och reda med en administrativ ådra. Vidare är du trygg och förtroendeingivande, du har ett affärsmässigt arbetssätt med fokus på lönsamhet. Du har en förmåga att skapa goda samarbeten med kunder och medarbetare. Att självständigt lösa problem, ta initiativ och fatta beslut faller naturligt för dig och du värdesätter tydlig kommunikation i alla led.
En del av något större Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia? Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. Arbetspsykologiska tester är en del av urvalet.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 14 september. Urval görs löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Emil Stenmark på emil.stenmark@svevia.se
. Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta TA-partner Ludvig Zetterman-Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
