Arbetsledare VA-verk
Töreboda kommun, Tekniska TG / Byggjobb / Töreboda Visa alla byggjobb i Töreboda
2026-07-09
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er).
Om jobbet
Töreboda och Gullspång har ett kommunsamarbete gällande den tekniska verksamheten som innefattar VA, Gata/park och Fastighet.
Värdkommun och arbetsgivare för verksamhet teknik är Töreboda kommun. Verksamheten präglas av gemenskap och samarbete där vi arbetar för ett tekniska där vi hjälps åt.
Vill du ha ett fritt arbete med stora möjligheter att påverka din arbetsdag och utvecklas i yrket? Vill du vara med och utveckla framtida vattenprocesser i de här kommunerna? Då kan du vara den arbetsledare vi söker!Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som arbetsledare blir du en viktig del i det team som ser till att våra Va-anläggningar fungerar och uppfyller de miljö- och säkerhetskrav som ställs. Ditt arbete är omväxlande och involverar mycket eget ansvar och flexibilitet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att arbetsleda våra 5 drifttekniker. Du säkerställer att vi arbetar effektivt enligt moderna, digitala arbetsmetoder som gynnar en god arbetsmiljö för de medarbetare som ingår i driften av våra vatten- och avloppsanläggningar. Du har medarbetaransvar för driftteknikerna och är deras närmsta chef. I arbetsuppgifterna ingår även att planera för våra långsiktiga behov av optimering och investeringar av våra anläggningar samt ansvar för provtagning och rapportering till myndigheter som tillhör verksamheten. Du är en del av gata/VA och tekniskas ledningsgrupp där du bidrar till utvecklingen i stort.
Din placering är i Töreboda och Gullspång.
Gata/VA-enheten består av ca 30 medarbetare fördelat på av 4 arbetsgrupper: Verksamhetsstöd, Gata/park-drift, Mark- och anläggning samt VA-verk.
Du förväntas sätta dig in i de olika driftstegen så väl att du kan genomföra de driftåtgärder som kan behövas då vi är en liten organisation där alla behövs. Du kommer även ansvara för rapportering och uppföljning av verksamheten utifrån de myndighetskrav som föreligger. Beredskap ingår i tjänsten.
Som arbetsledare hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt eget arbete och våra arbetssätt och utvecklas inom ditt yrke. Du är med och utvecklar framtida vattenprocesser och den övriga tekniska verksamheten i TG-kommunerna.Kvalifikationer
Då du ska leda våra medarbetare lägger vi stor vikt vid din förmåga att leda andra. Vi vill att du har arbetslivserfarenhet från drift- och underhållsarbete från VA-branschen alternativt inom processindustrin och ser gärna att du arbetat med underhållsprogram
Teknisk utbildning, gärna inom automation/el eller process är meriterande
God datavana är ett krav
B-Körkort är ett krav
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper
Vi söker dig som
Vi söker en driven, engagerad och ansvarstagande arbetsledare till verksamhet tekniskas arbetsgrupp VA-verk som har ett genuint intresse för teknik inom vatten och avlopp och trivs med att kombinera praktiskt arbete med systemtänk och problemlösning.
Vidare söker vi dig som är kommunikativ och lyhörd, som har förmågan att ta till dig andras perspektiv och är tydlig i din kommunikation. Du drivs och motiveras av eget ansvar, struktur och arbetar med att utveckla förtroendefulla relationer, både internt och externt. Vi ser också att du är en lagspelare som trivs med att arbeta med att utveckla dina medarbetare och verksamheten.
Då arbetet kräver en del dokumentation behöver du vara trygg med att kunna dokumentera ditt arbete.
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats med fokus på utveckling och innovation
Möjlighet att påverka och förbättra kommunernas infrastrukturarbeten
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
En arbetsmiljö som främjar teamwork och samarbeten både på tjänstemannanivå och med förtroendevalda politiker
Konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, pensionsväxling, förmånscykel/bil
Som arbetsledare inom verksamhet teknik kan du förvänta dig en lön mellan 42 000 - 48 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Kommun
(org.nr 212000-1678)
545 22 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda kommun, Tekniska TG Kontakt
Enhetschef gata/VA
Hanna Lamberg hanna.lamberg@toreboda.se +4650618046 Jobbnummer
9997550