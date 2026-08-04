Arbetsledare Till Ylab För Bostadsprojekt
Nåvi AB / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2026-08-04
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Om YLAB
YLAB är ett familjeägt byggföretag med rötterna i Småland och verksamheten baserad i Jönköping men projekt över hela Sverige. Sedan 1977 har företaget byggt sin framgång på engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer.
Din blivande arbetsplats
YLAB fortsätter att växa inom bostadssegmentet och söker nu en Arbetsledare som vill vara med och driva bostadsprojekt i:
Södermanland
Östergötland
Närke
Framåt kan även projekt i andra delar av Sverige förekomma, vilket ger dig möjlighet att utvecklas i en bred och varierad projektportfölj.
Ditt nya uppdrag
Som arbetsledare får du en viktig roll nära produktionen. Du stöttar platschefen, leder det dagliga arbetet på plats och ser till att projektet rullar framåt med rätt kvalitet, tempo och struktur.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Leda och stötta yrkesarbetare och underentreprenörer i det dagliga arbetet
Planera och följa upp arbetsmoment, leveranser och material
Säkerställa att tidplan, kvalitet och arbetsmiljö följs
Delta i byggmöten och samordning med platschef och projektledning
Arbeta med dokumentation, egenkontroller och löpande uppföljning
Bidra till god kommunikation mellan projektets olika aktörer
Du får en tydlig introduktion på YLAB:s huvudkontor i Jönköping och Hultseryd innan du kliver in i projekten.
Om just dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och engagerad person som gillar att vara nära produktionen och driva arbetet framåt. Du är strukturerad, planeringsstark och har lätt för att skapa ordning även när tempot är högt.
Du kommunicerar tydligt och professionellt, bygger goda relationer och trivs i en roll där samarbete är centralt. Samtidigt är du prestigelös och lösningsorienterad – du ser möjligheter där andra ser hinder och anpassar dig snabbt när projektet kräver det.
Du skapar trygghet i teamet och får människor att arbeta mot samma mål.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från bostadsproduktion eller liknande byggprojekt
Tidigare roll som arbetsledare, biträdande platschef eller liknande
Högskoleutbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
B‐körkort
Meriterande
BAS P/U
Där kultur möter människa
Med en stark värdegrund, korta beslutsvägar och en kultur där professionalism och prestigelöshet går hand i hand driver YLAB idag projekt inom industri, kommersiella fastigheter och bostadsproduktion.
Här arbetar erfarna, hjälpsamma och engagerade kollegor som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök idag – vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm / 0761 - 712 890 | rasmus@navi.se
Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815148-2131201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Linköping Travel Center (visa karta
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582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Nåvi Kompetens Jobbnummer
10022229