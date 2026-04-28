Arbetsledare till växande markentreprenad
Är du en person som trivs ute i produktionen och gillar att kombinera praktiskt arbete med ansvar? Vill du vara med och driva mark- och anläggningsprojekt framåt i ett bolag med korta beslutsvägar? Nu söker vi en arbetsledare som vill vara en viktig del i den dagliga produktionen. Ansök redan idag - urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker en arbetsledare till Grävtech. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Grävtech.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord, och önskemålet från Grävtech är att alla frågor kring tjänsten skickas till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds:
• En varierad roll där du kombinerar ledarskap och praktiskt arbete
• Möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till företagets utveckling
• Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare ansvarar du för den dagliga produktionen inom markarbeten och fungerar som en viktig länk mellan projektledning, yrkesarbetare och underentreprenörer. Du är delaktig i det praktiska arbetet samtidigt som du planerar, leder och följer upp produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och fördela det dagliga arbetet på arbetsplatsen
• Delta i produktionen och stötta teamet i markarbeten
• Säkerställa att arbetet följer ritningar, tidplan och kvalitetskrav
• Följa upp framdrift, resurser och material
• Hantera enklare dokumentation såsom dagbok och egenkontroller
Grävtech är verksamt inom Norrbotten, och för denna tjänst kommer du att vara placerad i Malmfälten. Tjänsten innebär arbete på plats från måndag till torsdag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bygg- eller mark- och anläggningsbranschen, antingen i en liknande roll eller som yrkesarbetare som vill ta nästa steg. Du har en god förståelse för hur produktionen fungerar och känner dig trygg i att ta ansvar i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning, men det är inget krav. Har du arbetat med dokumentation, planering eller samordning tidigare ser vi det som ett plus.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är en person som tar ansvar, är lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur i vardagen och är inte rädd för att ta initiativ när det behövs. Eftersom rollen innebär kontakt med olika personer är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: KirunaURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Lisa Bäckström - lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://gravtech.se/
981 31 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grävtech Nord AB Kontakt
Konsultchef
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se +46729136148
9881337