Arbetsledare till Västerås
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där ordning, ledarskap och leverans står i centrum? Vi söker nu en Arbetsledare till Västerås - en möjlighet för dig som vill arbeta nära den dagliga driften och samtidigt bidra till långsiktig utveckling och förbättring.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som arbetsledare har du ett operativt helhetsansvar för den dagliga produktionen, medarbetare och leverans. Du säkerställer att verksamheten fungerar enligt plan och når uppsatta mål inom produktivitet, kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Du arbetar nära driften och ansvarar för struktur i det dagliga arbetet genom planering, prioritering, bemanning och uppföljning. Med ett närvarande ledarskap skapar du rätt förutsättningar för teamet att prestera och leverera stabilt över tid. Vid avvikelser eller störningar förväntas du agera snabbt, fatta beslut och driva arbetet vidare tills lösning är på plats.
Rollen innebär även ansvar för förändrings- och förbättringsarbete där du utvecklar arbetssätt, effektiviserar flöden och stärker resultat över tid.
Du följer upp verksamheten genom KPI:er och samarbetar nära andra funktioner för att säkerställa ett effektivt och välfungerande flöde.
Dina ansvarsområden
• Leda, planera och fördela det dagliga arbetet i produktionen * Säkerställa att uppsatta mål nås inom leverans, produktivitet, kvalitet och säkerhet * Ansvara för bemanning och resursplanering utifrån verksamhetens behov * Följa upp resultat genom KPI:er samt agera vid avvikelser * Skapa struktur i verksamheten genom tydliga prioriteringar och uppföljning * Driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom processer och arbetssätt * Arbeta aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor * Utveckla, följa upp och skapa goda förutsättningar för medarbetare * Samverka med andra funktioner för att säkerställa ett välfungerande flöde
Vem är du?
Du har erfarenhet från en operativ verksamhet och har tagit steget in i en ledande roll där struktur, tydlighet och uppföljning är viktiga delar. Du trivs med att arbeta nära teamet och har förmåga att skapa rätt förutsättningar för att arbetet ska fungera i praktiken - även under förändring.
När problem uppstår agerar du snabbt, tar ansvar och driver arbetet framåt. Du arbetar strukturerat och kan prioritera i en vardag där tempot skiftar. Genom tydlig kommunikation skapar du engagemang och riktning i gruppen.
Rollen passar dig som vill vara nära verksamheten, fortsätta utvecklas som ledare och bidra till förbättring och förändring över tid.Bakgrund
• Erfarenhet från operativ verksamhet inom logistik, lager eller produktion * Erfarenhet av arbetsledning eller en första ledarroll * Vana att arbeta med uppföljning och KPI:er * Erfarenhet av förändringsarbete eller förbättringsprojekt * Erfarenhet av bemanning och planering i drift * God kommunikativ förmåga * Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vi erbjuder
En roll med ett tydligt ansvar i den operativa verksamheten, där du får möjlighet att påverka arbetssätt, skapa struktur och bidra till en stabil leverans. Här finns utrymme att utvecklas i ledarskap och ta nästa steg över tid. Du blir anställd av oss på Pokayoke i en tillsvidareanställning med inledande provanställning, där rollen över tid innebär möjlighet att ta liknande uppdrag hos våra kunder i Stockholm, Enköping och närliggande områden.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
eller researcher Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
