Arbetsledare till Värmepumpstillverkningen
Nibe AB / Chefsjobb / Markaryd Visa alla chefsjobb i Markaryd
2026-03-16
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nibe AB i Markaryd
, Ljungby
, Malmö
, Ronneby
, Göteborg
eller i hela Sverige
NIBE söker nu en arbetsledare till ett av våra skift på vår produktionsanläggning i Markaryd där vi tillverkar Markvärmepumpar. Här möts du av en trivsam arbetsmiljö, där säkerhet, kvalité och ergonomi står i centrum.
Produktionsanläggningen omfattar 6 500 kvadratmeter. Idag arbetar cirka 100 personer i fabriken fördelat på två skift, dag och kväll. Vi är nu inne i en spännande fas där vi ser fantastiska möjligheter till tillväxt och utveckling de kommande åren.
Om rollen
• Leda, planera och följa upp den dagliga produktionen samt säkerställa hög kvalitet, god arbetsmiljö och effektiv drift.
• Ansvara för att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs.
• Stötta och utveckla medarbetarna genom en tydlig kommunikation.
• Arbeta aktivt med förbättringsarbete och effektivisering.
Stämmer det in på dig?
Som arbetsledare hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap och praktiskt arbete, därför är det önskvärt att du har erfarenhet av en ledande roll inom tillverkande industri eller liknande verksamhet.
Vi söker dig som är en tydlig, strukturerad och närvarande ledare som ser till att mål uppnås samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet i teamet.
Du har en god förmåga att planera, prioritera och fatta beslut. Som ledare är du lösningsorienterad och motiverad av att driva utveckling och förbättringar.
Kunskap om ackordslönesystem är meriterande, då du kommer att möta detta i våra produktionsanläggningar.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärsmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får möjlighet att använda din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Du söker tjänsten via vår hemsida www.nibe.se
under "lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, vi behöver dock ansökan senast den 10 april 2026.
För mer information, vänligen kontakta: Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
HR
Nathalie Jonsson nathalie.jonsson@nibe.se 0433- 27 30 00 Jobbnummer
9800774