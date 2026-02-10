Arbetsledare till vår mark-och anläggningsdel
2026-02-10
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en engagerad arbetsledare till våra anläggningsprojekt i Fyrbodal. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Som arbetsledare kommer du arbeta med skiftande storlek på våra anläggningsprojekt vilket kommer ge dig stor variation i arbetsdagen. Du kommer att ha en central och kundfokuserad roll där din främsta uppgift blir att ansvara för hela processen, från planering och resursfördelning till genomförande och uppföljning av det arbete vi utför. Rollen som arbetsledare innefattar inte direkt personalansvar, däremot utgör du en viktig funktion för våra yrkesmedarbetare och agerar även som samordnande kontakt för våra underentreprenörer. Vidare stöttar du platschefen i det dagliga arbetet med exempelvis kundkontakt, produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och fakturering.
Hos oss får du möjligheten att kombinera ett operativt ansvar med strategisk planering, samtidigt som du säkerställer att dina projekt uppnår uppsatta mål med en hög kundnöjdhet. Du blir en del av en välkomnande arbetsplats där varje dag bjuder på variation och nya utmaningar och arbetar nära både beställare och underentreprenörer. Här hittar du ett gott gäng som stöttar varandra och har kul ihop!
Just nu driver vi inom många projekt och vi behöver bli fler till vår anläggningsverksamhet i Fyrbodal
Tjänsten är på heltid. Din placering är vårt kontor i Uddevalla men kan även under perioder utgå direkt från någon av våra arbetsplatser.
Vem är du?
Vi söker dig som har branscherfarenhet från anläggningsarbete och gärna tidigare erfarenhet från en arbetsledande roll. Du är självgående, strukturerad och trivs med att arbeta i en miljö där planering, problemlösning och kunddialog är en naturlig del av vardagen. Idag arbetar vi med modern mätteknik och digitaliserade processer, därav tror vi att du har ett stort intresse för digitaliserade arbetssätt och utvecklande teknik, precis som vi.
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har tidigare branscherfarenhet, därutöver har du
B-Körkort
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
God datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbete på väg (APV)
Arbetat med varierande projekt inom anläggning och har en praktisk kunskap med dig sedan tidigare
Relevant eftergymnasial utbildning från exempelvis högskola eller relevant YH-utbildning
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Din personlighet är viktigt för oss!
Som person motiveras du av struktur och ordning och reda samtidigt som du har en administrativ ådra. Vidare har du förmågan att prioritera i en vardag där tempot kan växla snabbt. Varierande och dynamiska arbetsdagar är något du trivs i samtidigt som du kan behålla fokus på det som är viktigast. Du har en hjälpsam inställning som gör dig till en naturlig lagspelare. Du är en trygg och förtroendeingivande person som har förmågan att skapa goda samarbeten med både kunder och medarbetare.
På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Startdatum enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 1 mars. Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef André Nilebo på andre.nilebo@svevia.se
eller om du har frågor om processen kan du kontakta Talent Acquisition Business Partner, Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
