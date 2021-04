Arbetsledare till vår butik i Växjö - Fören Erikshjälpen Second Handbutiker - Ekonomijobb i Växjö

Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Ekonomijobb / Växjö2021-04-12Vill du ha ett spännande arbete inom en framgångsrik verksamhet som satsar stort på framtiden och på att förverkliga barns drömmar?Vi söker nu en: Arbetsledare till vår butik i Växjö2021-04-12Din uppgift är att, tillsammans med butikens medarbetare, skapa ett så stort inflöde av skänkta varor som möjligt och att sälja dessa från butiken. Du kommer aktivt att delta i och leda det dagliga arbetet i produktion och butik. Tillsammans med butikschef bidrar du till verksamhetens utveckling. Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter. Du rapporterar till butikschefen.Vem söker vi?Vi söker dig som har en positiv attityd, är driftig, engagerad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt. Du är en person som tar stort ansvar, är organiserad och strukturerad. Vi lägger stor vikt på din sociala och kommunikativa förmåga. Du har ett öppet, trevligt och representativt sätt och god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar. Du har ett brinnande intresse för bistånds- och secondhandarbete. Du vill vara en del av Erikshjälpens kultur och värdegrund.Vi vill att du har erfarenhet av att arbetsleda, stötta och motivera medarbetare. Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är ett krav. Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet från butiksverksamhet och/eller ett brett kontaktnät.Vi erbjuder digSom anställd hos oss erbjuder vi dig att vara en del i en verksamhet som genererar medel till sociala och humanitära insatser via Erikshjälpens samt samarbetspartners biståndskanaler. Förutom ekonomiska förutsättningar, skapar Erikshjälpen Second Hand också miljömässiga förutsättningar för att förändra världen. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor, får du vara med och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer, praktikanter och medarbetare som placeras från arbetsförmedling eller andra aktörer.Låter det spännande?Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev, senast den 2 maj till: ansokan@erikshjalpen.se Märk ansökan med "Arbetsledare Växjö".Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Ytterligare informationTjänsten är ett vikariat på 6 månader med eventuell förlängning.Du kan läsa mer om Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand här: www.erikshjalpen.se Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta butikschef Jonathan Egerbo, på telefonnummer 076-949 77 39Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att i dag vara Sverige-ledande med ett 60-tal butiker i Sverige, två i Norge samt en e-handelsbutik. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Fören Erikshjälpen Second HandbutikerSmedjegatan 535246 VÄXJÖ5684048