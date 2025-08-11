Arbetsledare till vår butik i Värnamo
2025-08-11
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige och Norge. Vi arbetar efter visionen; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, världen över. Läs mer Om Erikshjälpen.
Erikshjälpen söker nu en Arbetsledare till vår butik i Värnamo. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet är det här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet i butiken så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Som en del i ledningsgruppen deltar och leder du det dagliga arbetet ute på golvet tillsammans med butikens medarbetare.
• Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter.
• Du har tillsammans med ledningsgruppen ansvar för försäljning och exponering av varor.
• Du har gemensamt ansvara för butiken under öppettid, du kommer även ha butiksansvar vissa helger.
• Du bokar biståndssändningar.
• Du rapporterar till verksamhetschefen.Kvalifikationer
Du har:
• relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning
• kunskap och erfarenhet av lager och logistik
• erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel
• intresse för bistånds- och secondhandarbete
• goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• B-körkort
• förstått och delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
• erfarenhet av avfallshantering
• erfarenhet transportbokning
• kunskap om värdering av secondhandvaror
• erfarenhet av arbete med människor med särskilda behov.
Du är:
• en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat
• öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla
• fysiskt stark, då tunga lyft förekommer.
Vi erbjuder dig
Som anställd hos Erikshjälpen:
• får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen
• får du friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året, vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid
• omfattas du av kollektivavtalet Secondhandverksamhet inom idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund
• har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Så ansöker du
