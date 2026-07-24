Arbetsledare till vår butik i Örebro
Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-07-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker i Örebro
, Lindesberg
, Norrköping
, Linköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision: en förändrad värld där barns drömmar får liv.
Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att främja barns rättigheter i 16 länder.
I Sverige sker barnrättsarbetet främst genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, i nära samverkan med våra second hand-butiker. Totalt driver vi ett 50-tal Erikshjälpen Second Hand-butiker i Sverige och Norge. Ett av Erikshjälpen Second Hands uppdrag är att generera så mycket överskott som möjligt till barnrättsorganisationen Erikshjälpen.
Erikshjälpen Second hand i Örebro drivs tillsammans med lokal samarbetspartner.
1 plats(er).
Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet? Då kan den här rollen vara något för dig.
Erikshjälpen söker nu en logistikintresserad arbetsledare till vår butik i Örebro..Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet i butiken tillsammans med dina kollegor så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås. Ingen dag är den andra lik, som arbetsledare ser vi att du både är flexibel och tycker om ett omväxlande arbete. Många av dina arbetsdagar möter du nya människor som börjar hos oss.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillsammans med butiksledningen och butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet i Erikshjälpens verksamhet i Örebro.
Tillsammans med butiksledningen bidrar du till verksamhetens utveckling och ingår i dess ledningsteam.
Tillsammans med butiksledning arbeta med strategiskt säkerställa gåvoinflödet
Ansvara för butikens hämtningar och lämningar av gåvor/varor med Erikshjälpens lastbil, och logistikplanering.
Strukturera gåvomottagningen och ansvara för dess lagerhantering
Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter. Detta innebär introduktion, uppföljning och daglig handledning
Gemensamt ansvara för butiken under öppettid, kommer även ha butiksansvar vissa helger.Kvalifikationer
Du har:
relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning
kunskap och erfarenhet av lager och logistik
erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel
god social förmåga och erfarenhet av kundmöten
lätt för att följa rutiner och arbetssätt
B-körkort
Meriterande om du har:
erfarenhet av och/eller avfallshantering
erfarenhet av och/eller transportbokning.
erfarenhet av och/eller kunskap om värdering av secondhandvaror.
erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och sammanhang samt med olika funktionsvariationer
truckkort
kunskap om arbetsmiljö
Du:
är strukturerad och har en vana av att planera
är självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat
är en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
är öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla
trivs i en miljö som präglas av många människomöten och att hjälpa människor att utvecklas.
delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen, arbetar för att främja barns rättigheter. I ditt arbete bidrar du till att generera medel till sociala och humanitära insatser.
Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet: Idéburen handel
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Verksamhetschef, Annsofie Åberg, e-post: annsofie.aberg@erikshjalpen.se
Frågor om tjänsten besvaras så snart som möjligt då semesterperiod och ansökningsperioden löper parallellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker
561 33 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Verksamhetschef
Annsofie Åberg annsofie.aberg@erikshjalpen.se Jobbnummer
10010883