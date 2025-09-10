Arbetsledare till vår butik i Örebro
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Erikshjälpen Second Handbutiker i Örebro
, Lindesberg
, Motala
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 17 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet är det här rollen för dig.
Erikshjälpen söker nu en logistikintresserad arbetsledare till vår butik i Örebro.Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet i butiken tillsammans med dina kollegor så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Att tillsammans med butiksledningen och butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet i gåvomottagningen i Erikshjälpens verksamhet i Örebro.
• Tillsammans med butiksledningen bidrar du till verksamhetens utveckling och ingår i dess ledningsteam.
• Tillsammans med butiksledning arbeta med strategiskt säkerställa gåvoinflödet
• Ansvara för butikens hämtningar och lämningar av gåvor/varor med Erikshjälpens lastbil, och logistikplanering.
• Strukturera gåvomottagningen och ansvara för dess lagerhantering
• Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter. Detta innebär introduktion, uppföljning och daglig handledning
• Gemensamt ansvara för butiken under öppettid, kommer även ha butiksansvar vissa helger.Kvalifikationer
Du har:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning
• God social förmåga och erfarenhet av kundmöten
• Lätt för att följa rutiner och arbetssätt
• B-körkort
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
• Förståelse och kunskap kring logistik och lagerhantering
• Erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och sammanhang samt med olika funktionsvariationer
• Truckkort
• Kunskap om arbetsmiljö
Du är:
strukturerad och har en vana av att planera och strukturera
självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat
en relationsbyggare
öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen, genom att generera medel till sociala och humanitära insatser. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet: Secondhandverksamhet inom idéburen organisation.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Erikshjälpen Second hand i Örebro drivs tillsammans med lokal samarbetspartner. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Verksamhetschef
Emma Ahlbäck emma.ahlback@erikshjalpen.se Jobbnummer
9502315