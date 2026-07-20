Arbetsledare till vår butik i Helsingborg
Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-07-20
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision: en förändrad värld där barns drömmar får liv.
Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att främja barns rättigheter i 16 länder.I Sverige sker barnrättsarbetet främst genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, i nära samverkan med våra second hand-butiker. Totalt driver vi ett 50-tal Erikshjälpen Second Hand-butiker i Sverige och Norge. Ett av Erikshjälpen Second Hands uppdrag är att generera så mycket överskott som möjligt till barnrättsorganisationen Erikshjälpen.
1 plats(er).
Erikshjälpen söker nu en Arbetsledare till vår butik i Helsingborg. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde hösten 2026. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet är den här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet i butiken så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås. Ingen dag är den andra lik, som arbetsledare ser vi att du både är flexibel och tycker om ett omväxlande arbete.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Att som en del i ledningsgruppen och tillsammans med butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet i verksamheten.
Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter.
Du har tillsammans med ledningsgruppen ansvar för försäljning och exponering av varor.
Du har tillsammans med ledningsgruppen ansvar för butiken under öppettid. Du kommer även ha butiksansvar vissa helger.
Du rapporterar till verksamhetschefen.Kvalifikationer
Du är:
en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat.
öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla.
bra på att kunna växla mellan fokus mellan och detaljer och strategisk helhet.
Du:
har en eftergymnasial utbildning eller annan relevant högskoleutbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
har relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning.
har erfarenhet av agila arbetsmetoder som syftar till utveckling av verksamhet och medarbetare.
har erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel.
har intresse för bistånds- och secondhandarbete.
delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av och/eller kunskap och intresse för marknadsföring genom sociala medier.
Erfarenhet av och/eller kunskap om värdering av secondhandvaror.
Erfarenhet av arbete med människor med särskilda behov.
Vana av digitala system, samt Officepaketet.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och vi kommer att sätta stort värde på dem i rekryteringen av tjänsten.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen, arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen genom att generera medel till sociala och humanitära insatser. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Butikspersonal.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Placering: Helsingborg
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Klicka på länken för att söka tjänsten hos oss senast den 16 augusti.
Urval sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker
256 64 HELSINGBORG Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Verksamhetschef
Fredrik Augustsson fredrik.augustsson@erikshjalpen.se Jobbnummer
10006764