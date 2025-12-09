Arbetsledare till vår butik i Halmstad
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Halmstad Visa alla chefsjobb i Halmstad
2025-12-09
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Erikshjälpen Second Handbutiker i Halmstad
, Ljungby
, Helsingborg
, Värnamo
, Höör
eller i hela Sverige
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 17 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Erikshjälpen söker nu en Arbetsledare till vår butik i Halmstad.
Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter och drömmar? Brinner du för att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet? Då är det här rollen för dig.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Du kommer att vara en viktig roll i att nå butikens fastlagda mål, vårt överskottsmål, sociala mål och hållbarhets- och miljömål. Som arbetsledare är du därför en operativ ledare som utför det dagliga arbetet med fokus på butiken. Ingen dag är den andra lik, som arbetsledare ser vi därför att du är flexibel, tar tag i det som behövs och tycker om ett omväxlande arbete. Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Du är arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter
• Ett gemensamt ansvar för butiken under öppettider, det tillkommer även butiksansvar under vissa kvällar samt helger
• Vara en förebild gällande servisförmåga och bra bemötande med mål att skapa en minnesvärd upplevelse för givare, kunder i en välkomnade, ren och fräsch butik
• Inom angivet ansvarsområde leda, fördela och samordna arbete som sker med hjälp av anställda personal, volontärer och praktikanter
• Att som en del i ledningsgruppen tillsammans med butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet, med fokus på försäljning och drift i butiken
• Tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för försäljning och exponering av varor
• Tillsammans med verksamhetschef planera, bearbeta, utveckla och ansvara för butiken för att uppnå fastlagda försäljnings- och överskottsmål
• Du rapporterar till verksamhetschefenKvalifikationer
Du har:
• en eftergymnasial utbildning eller annan relevant högskoleutbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
• relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning
• erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel
• intresse för bistånds- och secondhandarbete
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Du är:
• trygg i din ledarroll och en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
• redo att använda din kunskap inom försäljning för att leda verksamheten mot våra mål.
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat.
• en person med god social förmåga och erfarenhet av kundmöten
Meriterande om:
• du har relevant erfarenhet av att arbete med människor med olika bakgrund och/ eller med särskilda behov
• har erfarenhet av att arbeta inom secondhand eventuell detaljhandel
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Placering: Halmstad
Sök tjänsten
• Klicka på länken för att söka tjänsten hos oss senast den 4 januari
• Urval sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Verksamhetschef
Brankica Nikolic brankica.nikolic@erikshjalpen.se Jobbnummer
9636012