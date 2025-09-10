Arbetsledare till väletablerat byggföretag
Vi söker nu en erfaren Arbetsledare till ett välkänt byggföretag! Här får du arbeta med varierande och meningsfulla byggprojekt som bidrar till ett bättre samhälle. Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare hos oss får du en central roll i våra byggprojekt. Du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet, säkerställa kvalitet, följa tidsplaner och vara länken mellan platschef, hantverkare och underentreprenörer. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och utvecklas . Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta vår företagskultur som präglas av prestigelöshet, gemenskap och stark laganda.
Vi söker dig som Har erfarenhet som arbetsledare för byggproduktion
Har B-körkort
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 10 oktober Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
