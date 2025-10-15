Arbetsledare till väletablerat byggföretag

Wade & Partners AB / Byggjobb / Örebro
2025-10-15


Visa alla byggjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wade & Partners AB i Örebro, Arboga, Köping, Eskilstuna, Västerås eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren Arbetsledare till ett välkänt byggföretag! Här får du arbeta med varierande och meningsfulla byggprojekt som bidrar till ett bättre samhälle. Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare hos oss får du en central roll i våra byggprojekt. Du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet, säkerställa kvalitet, följa tidsplaner och vara länken mellan platschef, hantverkare och underentreprenörer. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och utvecklas . Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta vår företagskultur som präglas av prestigelöshet, gemenskap och stark laganda.
Vi söker dig som Har erfarenhet som arbetsledare för byggproduktion
Har B-körkort
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 15 november

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wade & Partners AB (org.nr 559269-8509), https://www.wadepartners.se/

Arbetsplats
Wade & Partners

Kontakt
Linda Wade
linda@wadepartners.se
0707970957

Jobbnummer
9557986

Prenumerera på jobb från Wade & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wade & Partners AB: