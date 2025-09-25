Arbetsledare till Ung fritid och mötesplatser
2025-09-25
Vill du vara med och påverka arbetet på våra fritidsgårdar och mötesplatser? Nu har du möjlighet att coacha och inspirera ett team i deras viktiga uppdrag och samtidigt utveckla ditt eget ledarskap. Vi söker en arbetsledare för ett vikariat till och med 2026-10-31.
Ung fritid och mötesplatsers uppdrag är att skapa möjligheter till goda livsvillkor och en meningsfull fritid för våra besökare. Fritiden är en viktig arena för både unga och äldre när det gäller att känna inflytande över sitt eget liv, uppleva delaktighet och delta i det demokratiska samhället. Vi är en viktig del i satsningen tillsammans för Trygga unga där samverkan mellan fritid, socialtjänst, skolan och polis är i fokus. Vi har också en drivande roll i Eskilstunas stadsdelsarbete där utgångspunkten är dialog och medskapande i samverkan med besökare och olika kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för dagligt operativt ledningsarbete där du prioriterar och fördelar arbetet, stöttar, instruerar och inspirerar medarbetare. I din grupp av medarbetare ingår både fast och timanställd personal och de arbetar som fritidsledare och utvecklare. Du är nära verksamheten och är insatt i alla aktiviteter så att du förstår vad dina medarbetare möter i sin vardag. Du skapar ett sammansvetsat arbetslag och tillsammans med ditt team gör du skillnad för invånare i Eskilstuna.
Att samverka och utveckla är viktiga delar i ditt jobb. Du både deltar i och driver olika utvecklingsprojekt med samarbetsparter inom kommunen. En viktig del är samverkan med Mötesplats Fröslunda där vi krokar arm med Jobbcentrum. Du leds av din enhetschef och har en arbetsledarkollega på enheten som du jobbar tätt tillsammans med.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utveckla ditt ledarskap och som har jobbat med öppen ungdomsverksamhet på till exempel fritidsgårdar, mötesplatser eller inom socialtjänst. Du har en högskoleexamen med relevant inriktning. Det är ett plus om du redan har erfarenhet av en arbetsledande roll inom socialt arbete, arbetsmarknad eller kultur- och fritidsområdet. Har du dessutom erfarenhet av samverkan med civilsamhälle samt skola, polis och socialtjänst är det bra. Du behöver kunna jobba kvällar och helger och det är en fördel om du har B-körkort.
Du har erfarenhet och förstår den sociala situation och de livsvillkor som finns ute i våra områden kopplat till både ungdomar och vuxna. Du är flexibel, kan situationsanpassa ditt bemötande och har lätt för att bygga relationer. Du har uthålligheten och tålamodet som krävs för att skapa förändring över tid.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
