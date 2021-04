Arbetsledare Till Torbeskär Byggnads Ab I Göteborg - Eterni Sweden AB - Byggjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Eterni Sweden AB

Eterni Sweden AB / Byggjobb / Göteborg2021-04-06ARBETSLEDARE TILL TORBESKÄR BYGGNADS AB I GÖTEBORGVill du bli en del av Torbeskär Byggnads AB? Ett byggbolag i en expansiv fas, där du i rollen som arbetsledare får stor frihet under ansvar och dagligen gör stor skillnad ute hos företagets kunder.Har du tidigare erfarenhet av rollen som arbetsledare inom byggbranschen och trivs i ett mindre bolag präglat av en prestigelös inställning och korta beslutsvägar? Då kan detta vara tjänsten för dig.2021-04-06Som arbetsledare kommer du att projektleda byggprojekt och ansvarar för att hålla ihop byggnationen samt arbetsleda byggteamet i det dagliga arbetet. Du kommer att röra dig mellan olika byggen och till stor del samverka med såväl kunder, leverantörer, underentreprenörer och byggteamet.Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:Framtagning av tidsplaner för projekten tillsammans med PlatschefAnsvar för inköp tillhörande byggprojekten såsom bland annat material och arbetstimmarEkonomiskt ansvarig för kostnadsposterna som tillhör projektetAnsvar för kvalitetskontroll, arbetsberedning och uppföljningDaglig arbetsledning av byggteametDaglig kontakt med kollegor, leverantörer, underentreprenörer och beställareUpprättande av dagbok under projektens gångVi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av en liknande roll och som uppfyller nedan delar:Byggnadsteknisk utbildningMinst 2-3 års erfarenhet av motsvarande roll och hantering av byggprojektHantering av ÄTADokumenterad utbildning och erfarenhet av Heta arbetenDokumenterad utbildning och erfarenhet av BAS P och Bas UGrundläggande kunskaper AB och ABTTidigare erfarenhet av att arbeta med kommun och landsting är högst meriterandeGod vana att jobba mot en tidsplanAllmän god datavanaSvenska - flytande i tal och skriftB-körkortPERSONLIGA EGENSKAPERSom person är du högst ansvarstagande, prestigelös och lösningsorienterad. Vidare är du flexibel och van att arbeta såväl självständigt som i ett team. Du är van att fatta beslut samt att ha ett helhetsperspektiv och har alltid kunden i fokus.Du arbetar strukturerat med god framförhållning och är van vid att hålla igång flera projekt samtidigt vilket också ställer krav på din kommunikativa förmåga.OM TJÄNSTENTjänsten som arbetsledare är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på Torbeskär Byggnads AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden.ÖVRIG INFORMATIONSök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst" längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Linda Peterson på.VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Sista dag att ansöka är 2021-04-09Eterni Sweden AB5674361