Arbetsledare till Terranor AB - Falun
Uniflex AB / Byggjobb / Falun Visa alla byggjobb i Falun
2026-07-22
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Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vår ambition är tydlig – att vara kundens självklara förstahandsval inom drift- och vägunderhåll samt mindre mark- och anläggningsarbeten. Terranor är etablerade i hela Sverige med en omsättning på över 2,3 miljarder kronor.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till vår framgång. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa. Som en del av Terranor får du stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.
Vill du vara med och bygga upp något nytt tillsammans med oss på Terranor?
Här får du möjlighet att arbeta i ett team där vi stöttar varandra, tar gemensamt ansvar och skapar goda förutsättningar för att lyckas både i vardagen och på lång sikt.
Vi etablerar nu en ny organisation för drift och underhåll av Falu kommuns parker, grönytor, lekplatser och övriga utemiljöer. Det är ett långsiktigt och viktigt uppdrag där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. Här får du en central roll med stora möjligheter att påverka arbetssätt, utveckla verksamheten och bidra till att bygga ett starkt team från grunden.
Om rollen Som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och samordna det dagliga arbetet inom drift, underhåll och tillsyn av kommunens utemiljöer. Du arbetar nära verksamheten och fungerar som en naturlig kontaktpunkt för både medarbetare och beställare. Rollen är operativ och varierad, där du skapar goda förutsättningar för att arbetet genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Planera, prioritera och leda det dagliga arbetet.
Samordna resurser och följa upp att arbetet utförs enligt avtal och kvalitetskrav.
Dokumentera, rapportera och följa upp utförda insatser.
Delta i planering av beredskap utifrån väder, säsong och verksamhetens behov.
Skapa engagemang, struktur och goda förutsättningar för teamet genom ett närvarande ledarskap.
Vi erbjuder Terranor följer kollektivavtalen Seko Väg & Ban samt tjänstemannaavtalet Byggföretagen. Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med en stark framåtanda där utveckling, nytänkande och engagemang är en självklar del av vardagen.
Det här är en unik möjlighet från uppstarten av ett nytt och långsiktigt uppdrag där du får vara delaktig i att forma arbetssätt, bygga teamkänsla och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor. Vi tror på frihet under ansvar, ett nära ledarskap och långsiktiga relationer både med våra medarbetare och våra kunder.
Övrigt Anställningen är en tillsvidareanställning där provanställning tillämpas. I tjänsten ingår vinter- och sommarberedskap, vilket innebär att arbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma. Urval och tillsättning sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
I den här rekryteringen samarbetar Terranor med Uniflex. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Sofie Cardegren på Uniflex via sofie.cardegren@uniflex.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8110757-2112452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
791 42 FALUN Jobbnummer
10009629