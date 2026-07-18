Arbetsledare till telefonintervjukontor, Västerås

Lysio Research AB / Chefsjobb / Västerås
2026-07-18


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Vill du bidra till viktiga samhällsundersökningar och trivs med att skapa struktur, stötta andra och ta ansvar? Då kan rollen som arbetsledare hos oss vara nästa steg i din karriär!
Om Lysio Research
Vi på Lysio Research arbetar med undersökningar och utredningar som leder till samhällsutveckling. Bland våra kunder finns de flesta kommuner i landet och flera regioner och myndigheter. De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter, företagsledningar och andra aktörer baserat på resultatet i mätningar som vi genomfört.
Vi är ett växande företag som vunnit flera Gasellpriser. Idag är vi omkring 30 anställda och arbetar tillsammans med ett stort antal intervjuare runt om i landet. Självklart erbjuder vi friskvårdsbidrag och tjänstepension för våra anställda. Hos oss får du arbeta i en roll där du kan växa och utvecklas.

Publiceringsdatum
2026-07-18

Om tjänsten
Vi söker nu en arbetsledare till vårt nya telefonintervjukontor i Västerås med start i oktober. Som arbetsledare planerar du den dagliga verksamheten och stöttar telefonintervjuarna i deras arbete.
Du blir en viktig del av uppbyggnaden av verksamheten och är med från starten när vårt nya kontor tar form.

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare kommer du bland annat att:
Planera och följa upp den dagliga verksamheten på kontoret.
Stötta och vägleda telefonintervjuare i det dagliga arbetet.
Genomföra medlyssningar och ge återkoppling för att utveckla kvaliteten i intervjuerna.
Samarbeta med projektledare för att säkerställa att projekten genomförs enligt plan.

Om dig
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat.
Trivs med att stötta andra och ge tydlig och konstruktiv återkoppling.
Har god IT-vana och lär dig snabbt nya system.

Tidigare erfarenhet av telefonintervjuer eller liknande arbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OBS: Vi arbetar löpande med rekryteringsarbetet. Sök gärna så snart som möjligt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lysio Research AB (org.nr 556883-4757)

Kontakt
Narin Barywani
narin.barywani@lysio.se

Jobbnummer
10005893

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