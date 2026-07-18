Arbetsledare till telefonintervjukontor, Västerås
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2026-07-18
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Vill du bidra till viktiga samhällsundersökningar och trivs med att skapa struktur, stötta andra och ta ansvar? Då kan rollen som arbetsledare hos oss vara nästa steg i din karriär!
Om Lysio Research
Vi på Lysio Research arbetar med undersökningar och utredningar som leder till samhällsutveckling. Bland våra kunder finns de flesta kommuner i landet och flera regioner och myndigheter. De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter, företagsledningar och andra aktörer baserat på resultatet i mätningar som vi genomfört.
Vi är ett växande företag som vunnit flera Gasellpriser. Idag är vi omkring 30 anställda och arbetar tillsammans med ett stort antal intervjuare runt om i landet. Självklart erbjuder vi friskvårdsbidrag och tjänstepension för våra anställda. Hos oss får du arbeta i en roll där du kan växa och utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Vi söker nu en arbetsledare till vårt nya telefonintervjukontor i Västerås med start i oktober. Som arbetsledare planerar du den dagliga verksamheten och stöttar telefonintervjuarna i deras arbete.
Du blir en viktig del av uppbyggnaden av verksamheten och är med från starten när vårt nya kontor tar form.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare kommer du bland annat att:
Planera och följa upp den dagliga verksamheten på kontoret.
Stötta och vägleda telefonintervjuare i det dagliga arbetet.
Genomföra medlyssningar och ge återkoppling för att utveckla kvaliteten i intervjuerna.
Samarbeta med projektledare för att säkerställa att projekten genomförs enligt plan.
Om dig
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat.
Trivs med att stötta andra och ge tydlig och konstruktiv återkoppling.
Har god IT-vana och lär dig snabbt nya system.
Tidigare erfarenhet av telefonintervjuer eller liknande arbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OBS: Vi arbetar löpande med rekryteringsarbetet. Sök gärna så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757) Kontakt
Narin Barywani narin.barywani@lysio.se Jobbnummer
10005893